Sanità, la nuova emergenza è la Radiologia 

«Abbiamo un’altra pesante emergenza per il Giovanni Paolo II, una situazione che sta incidendo su tutti i servizi dell’ospedale di Olbia. Il Reparto di Radiologia ha grandissime difficoltà per la copertura dei turni dei tecnici»: la segretaria della Cgil Fp Gallura, Jessica Cardia, lancia un nuovo allarme per la sanità gallurese in vista della stagione turistica. Dice la sindacalista: «In estate abbiamo un aumento degli accessi in Pronto Soccorso a Olbia, ma anche negli altri presidi della nostra Asl, per i traumi. Senza un servizio di radiologia efficiente e con il personale tecnico dimezzato crolla tutto il sistema e i problemi li avremo a partire dall’ingresso in Pronto Soccorso». Ma i problemi sono anche per l'organico degli specialisti di Radiologia del Giovanni Paolo II. Infatti il primario Vincenzo Bifulco riesce a coprire con grandi difficoltà i turni del reparto olbiese, i medici a disposizione (che sino a qualche tempo fa superavano quota venti) ora sono 15. Questo significa anche l’impossibilità di inviare specialisti da Olbia nei presidi di Tempio e La Maddalena. A Tempio non è più possibile l’attività notturna di radiologia. A La Maddalena mancano sia medici che tecnici. A Olbia l’organico dei tecnici è passato nel giro di due anni da 14 a 21 unità.

