Sanità, la maggioranza si divide 

Il consiglio comunale si spacca sulla sanità tra campanilismi e appelli all’unità. Durante la discussione di una mozione, poi approvata all’unanimità, che richiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario alla presenza dell’assessore regionale Bertolazzi, della presidente Todde e della dirigente della ASL 7 Campus, c’è chi, come Gianluca Arru di Carbonia Avanti afferma che «serve un ospedale unico a Carbonia» e chi dichiara, come il capogruppo del Pd Giacomo Guadagnini «dobbiamo fare fronte comune con Iglesias». C’è però un’idea condivisa dai consiglieri che affermano che in caso di mancata disponibilità dei rappresentanti della giunta di recarsi a Carbonia il consiglio dovrà essere convocato sotto il palazzo della Regione.

Il dibattito

«Un tempo tra Carbonia e Iglesias vi erano quattro ospedali e funzionavano tutti – dice Gianluca Arru – oggi ci sono due mezzi ospedali e nessuno funziona come dovrebbe. Pur sapendo di essere tacciato di campanilismo, penso che la miglior soluzione politica possibile sia rafforzare un unico punto ospedaliero, ovvero quello di Carbonia che è posizionata in maniera più baricentrica rispetto ad Iglesias ed è più vicina a molti comuni del territorio. L’ospedale Sirai, inoltre, a differenza del Santa Barbara e del Cto, non si trova nel centro città, creando meno disagi per accedervi. Si aggiunga che nel terreno in cui si sviluppa l’ospedale sono già presenti gli spazi per eventuali ampliamenti». Giacomo Guadagnini pur condividendo le molteplici criticità ha un’idea diversa: «Prima di tutto dobbiamo rispettare la legge che dichiara il territorio del Sulcis Dipartartimento di Emergenza e Accettazione di primo livello con responsabilità e reparti distribuiti tra le strutture dei due Comuni. Oggi bisogna dare sostanza a questa legge che al momento si sta rivelando una scatola vuota. Per questo motivo il Consiglio può essere convocato anche sotto la Regione, congiuntamente, perché no, al consiglio comunale di Iglesias. La capacità decisionale sulla sanità deve ritornare ai sindaci. Per questo motivo urge che Ares, che oggi si occupa di tutto, venga smembrata e le sue risorse vengano ridistribuite ai territori»

Il sindaco

Il Sindaco Pietro Morittu afferma di essersi già attivato: «Abbiamo chiesto a Regione e Asl di darci, entro dieci giorni, una data per convocare un consiglio comunale in loro presenza. Se questa risposta non arriverà convocheremo comunque il Consiglio. Nel frattempo chiediamo la riattivazione immediata di tutti i reparti, come previsto dalla legge del 2017».

