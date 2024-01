Sanità, la forza dei volontari 

Una missione al fianco dei più sofferenti, supportando una sanità in difficoltà, ma desiderosa di rialzarsi anche grazie al loro contributo. Sono i volontari in prima linea nelle corsie ospedaliere e nei distretti dopo vari corsi di formazione. Dall’estate l’Asl 3 ha aperto al terzo settore.Raccolte nel Comitato di partecipazione delle associazioni che si riunisce ogni tre mesi, Avo, Vivere a Colori, Aism, Lilt, Kairos, Fare Cittadinanza, Lil, Avis, Trapiantati in Sardegna, dopo la formazione che ha inserito i volontari in un’apposita anagrafe Asl, collaborano con l’azienda anche con i report per migliorare i servizi e dar forma a nuovi progetti.

Impegno quotidiano

I volontari dell’Avo, Associazione volontari ospedalieri, dal 2012 operano nel San Francesco, con una presenza costante al fianco degli ammalati.«Siamo operativi nei reparti di Ortopedia, Medicina e Geriatria - spiega Angela Dessì - portando una parola di conforto e sostegno umano ai pazienti, facendoli sentire meno soli. Tanti anziani ma anche giovani, con diverse patologie. Prima della pandemia, che ci ha fermato per tre anni, eravamo impegnati anche allo Zonchello. Oggi dedichiamo due ore settimanali, facendo ciascuno la propria parte.Tanti associati sono ragazzi e questo ci scalda il cuore. Siamo oltre 40 e di recente abbiamo registrato nuovi ingressi nel gruppo. Svolgiamo diversi corsi autonomi e apriamo anche agli istituti superiori della città, sensibilizzandoli al bene comune».Anche l’associazione “Vivere a Colori, presieduta da Marilena Pintore, non conosce soste: «Abbiamo migliaia di iscritti in tutta l’Isola. Non solo ci battiamo per le istanze dei malati oncologici o con gravi patologie, ma offriamo supporto economico con le visite solidali e fuori sede, consigli nel percorso verso la guarigione, sostegno con le prenotazioni e le pratiche burocratiche per ragioni pensionistiche e sussidi nel periodo di cure. Ciascuno opera nell’ambito ad esso più vicino, ma facciamo fronte comune».

Casa di accoglienza

L’associazione Kairos, guidata da Giuseppina Raggio, offre alloggio alle famiglie dei pazienti oncologici che arrivano in città, ma non solo. «Siamo dodici associati - racconta Raggio - prima eravamo impegnati allo Zonchello, da circa un anno siamo presenti in via Verdi con una casa da 5 posti letto in cui accogliamo gratuitamente pazienti provenienti da tutta la Sardegna. Ogni settimana siamo sold out. Facciamo sentire loro il calore di cui hanno bisogno e se necessario ci rechiamo anche in ospedale. Facciamo trovare tutto ciò di cui necessita, dai generi alimentari alla biancheria. Ci reggiamo con le risorse nostre, frutto delle donazioni degli ospiti». Dice Paolo Cannas, dg della Asl: «La provincia di Nuoro ha il record di impegno nel terzo settore, dimostra quanto sia grande il senso di altruismo. Abbiamo raccolto questi segnali e seguendo la normativa sanitaria, aperto al contributo delle varie sigle. Stiamo compiendo un percorso interessante che darà buoni frutti».

