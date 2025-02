Sanità, inizia la battaglia in Aula 

Prima la sanità. È andata a finire come aveva chiesto la presidente della Regione: oggi arriva in Aula il disegno di legge che ha l’obiettivo finale di commissariare tutte le Asl. Non solo. Sempre per volere di Alessandra Todde, la Giunta porterà, sotto forma di emendamenti, una serie di novità che sembravano destinate a rimanere lettera morta per mancanza di copertura finanziaria. Stiamo parlando dell’idea di istituire al Brotzu un Irccs pediatrico e delle malattie rare, ma anche di dar vita a un dipartimento per la prevenzione e a centri per la salute mentale e le dipendenze.

Correttivi

La copertura non sarebbe un problema, sostengono fonti di maggioranza, in ogni caso ai correttivi in questione potrebbe essere allegata una relazione degli uffici dell’assessorato al Bilancio proprio per garantire che le proposte dell’esecutivo non comportano impegni di spesa.

Tra i circa quindici emendamenti annunciati dalla Giunta, ci sarebbe ben poco sull’Ares, l’Azienda regionale della Salute che, durante le audizioni in commissione Sanità, praticamente tutti i portatori di interesse hanno chiesto di ridimensionare. Una necessità condivisa anche dai partiti del Campo largo. Giorni fa il Pd ha annunciato che la revisione del ruolo di Ares, d’accordo la presidente, sarà oggetto di un provvedimento successivo.

Il tavolo

Posizione confermata ieri dall’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, alla fine di un vertice di maggioranza sul ddl convocato dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini (c’erano i commissari della sesta e la presidente dem Carla Fundoni, e tutti i capigruppo) con l’obiettivo di serrare le file. «Il problema di Ares dovrà essere preso in considerazione nel momento in cui si porta a termine la liquidazione di Ats (l’Azienda per la tutela della salute istituita con la riforma della Giunta Pigliaru)», ha chiarito l’assessore. Ma nel Campo largo c’è chi, come i Progressisti, potrebbe anche decidere di presentare subito in Aula un emendamento ad hoc. Se non dovessero essere i Progressisti, ci sono sempre le forze di centrodestra. E con il ricorso al voto segreto non si sa mai come va a finire.

Sul vertice, sempre Bartolazzi ha detto di aver respirato «un clima sereno, c’è condivisione piena e speriamo di chiudere presto, non ci sono particolari criticità emerse. Gli emendamenti che porteremo serviranno solo a meglio precisare gli articoli». L’assessore ha parlato di «riattivazione funzionale», di «centri di prevenzione e salute mentale che vogliamo riattivare nel territorio».

La durata

L’opposizione riveste un ruolo chiave soprattutto per quanto riguarda la durata dell’esame del ddl in Aula. È realistica l’ipotesi di un’approvazione in settimana? Secondo Piero Comandini questo dipende appunto dalla minoranza. «Questo è il primo disegno di legge che interviene in questa legislatura sul tema della sanità. È un primo passo», ha osservato dopo il vertice il presidente dell’Assemblea, «ma dovremo tornare sul tema con altri interventi per migliorare la sanità in Sardegna. Il testo sarà licenziato nei tempi giusti. Ovviamente, anche sulla Finanziaria pensiamo che si debba fare il più velocemente possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA