«Sanità indebolita, Bartolazzi venga qui e incontri i sindaci» 

A luglio una lettera, ufficiale, all’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, e alla presidente della Regione Alessandra Todde, per denunciare, ancora una volta, la grave situazione sanitaria in Ogliastra e per chiedere un incontro pubblico nel territorio, aperto a cittadini, operatori sanitari e istituzioni locali. Evidenziando «la chiusura del punto nascite da oltre 1.400 giorni, il progressivo indebolimento dell’intero sistema sanitario locale e il silenzio istituzionale che, da mesi, accompagna le richieste del territorio», il comitato Giù le mani dall’Ogliastra chiedeva un incontro.

La risposta è arrivata («l’Ogliastra non è una terra dimenticata», scriveva il segretario particolare di Bartolazzi) ma non ha soddisfatto il Comitato. «Nel testo, si riconosce la legittimità delle preoccupazioni espresse, confermando che le problematiche del territorio sono note», ma non è stata fissata la data di «un confronto con i sindaci, gli operatori sanitari e la cittadinanza». Per questo, ieri, Giù le mani dall’Ogliastra è tornato alla carica, rinnovando formalmente la richiesta di un incontro da tenersi entro agosto in Ogliastra. «L’obiettivo – conclude il Comitato – è semplice ma inderogabile: uscire dalla stagione delle promesse, e affrontare finalmente con serietà, trasparenza e responsabilità le emergenze che stanno minando il diritto alla salute e alla dignità di chi vive in Ogliastra.

