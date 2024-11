Sanità in tilt: difficile farsi curare 

Nei paesi del Medio Campidano mancano i medici di base e spesso gli ambulatori straordinari di assistenza primaria (Asap) funzionano male, per una visita specialistica bisogna aspettare anche 15 mesi, con appuntamenti fino al 2026, e sul futuro del pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino ci sono tante incognite, col rischio che l’assistenza venga ridotta rispetto alle attuali 24 ore su 24. La situazione, per pazienti e volontari, è insostenibile. Lo denunciano i segretari provinciali Loredana Zuddas (Cisl), Franco Bardi (Cgil) e Guido Sarritzu (Uil): «Da settimane viene denunciato il malfunzionamento delle Asap istituite nei Comuni per assistere i cittadini senza medico di famiglia. A Guspini, per esempio, anziani, malati e familiari fanno file dall’alba per avere certezza di essere visitati quando basterebbe attivare un servizio di prenotazione telefonica per evitare questa inutile fatica per le persone più fragili. Così come basterebbe attivare una buona organizzazione con la rete delle farmacie attraverso l’invio automatico delle ricette elettroniche per i farmaci ripetitivi assunti o piani terapeutici che interessano in particolare anziani e disabili».

La volontaria

Sandra Cruccu, presidente dell’associazione “Team Soccorso”, è fra i volontari che accompagnano i malati alle visite mediche: «Abbiamo pazienti, anche allettati, costretti a spostarsi a tanti chilometri di distanza per farsi visitare. L’alternativa sarebbe aspettare fino al 2025 e in alcuni casi anche il 2026. A un paziente dimagrito di 20 chili, con un diverticolo nell'esofago che stava chiudendo la gola, hanno fissato l'appuntamento al 2026 per fare una gastroscopia. Quanto alle visite ortopediche, se una persona non ha soldi per farle in privato è costretta ad andare al pronto soccorso».

Il portatore di handicap

Paradossale la situazione di cui è stato protagonista il pensionato con disabilità Pasquale Marongiu: «Un venerdì – racconta – mi sono presentato allo sportello Cup dell'ospedale di San Gavino per prenotare una visita specialistica e l'addetta mi ha detto che non c'era posto perché le liste erano al completo, ma che forse si sarebbe liberato un posto il lunedì. Ho fatto presente di essere un portatore di handicap con difficoltà a spostarsi fuori dal paese. Sono tornato il lunedì allo sportello dell’ospedale e mi è stato detto che sarei dovuto andare a Oristano per fare la visita specialistica. A quel punto ho perso le staffe e ho detto all’operatrice di restituirmi la ricetta e che mi sarei rivolto alla stampa. Stavo andando via quando sono stato richiamato perché era stato trovato un “buco” per fare la visita. Mi chiedo se un portatore di handicap debba arrivare a questo per farsi fare una visita specialistica».

«Costretti a pagare»

Non mancano i disagi anche al centro prelievi dell’ospedale: «Spesso anche pazienti anziani – denuncia Luca Vaccargiu, volontario del gruppo “Cittadini attivi San Gavino” – devono aspettare in piedi in spazi angusti e senza nessun rispetto della privacy».Per i sindacati il livello di servizi sanitari nel Medio Campidano è indegno di un Paese civile: «Sono inaccettabili – dicono Zuddas, Bardi e Sarritzu – le lunghe liste d’attesa certificate sul sito aziendale a ottobre 2024, con tempi sino a 442 giorni per alcune prestazioni. La risposta è sempre la stessa: non ci sono medici. Per curarsi si è costretti a pagare studi privati, o si rinuncia alle cure. Abbiamo sollecitato il direttore generale della Asl perché chieda la convocazione urgente della conferenza sanitaria territoriale. Se i gravi problemi ripetutamente denunciati dai sindacati non verranno affrontati tempestivamente e risolti ci riserviamo di attivare tutte le azioni necessarie».

RIPRODUZIONE RISERVATA