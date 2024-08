Sanità, in Giunta dopo Ferragosto la mini rivoluzione 

C’è anche una data. Il disegno di legge che renderà possibile il commissariamento delle Asl potrebbe entrare in Giunta già nella seduta del 21 agosto. Ai primi di settembre il testo sarà trasmesso in commissione sesta del Consiglio regionale e, se tutto va bene, approderà in Aula a metà mese. Il provvedimento è stato illustrato all’ultimo vertice di maggioranza da Alessandra Todde. Si conosce il contenuto – tre i punti fondamentali: il ritorno dell’ospedale Microcitemico nell’orbita del Brotzu, dell’ospedale di Alghero in quella della Asl territoriale, la rivisitazione delle funzioni in capo ad Ares – ma quasi nessuno ha letto la bozza. La presidente della Regione la custodisce gelosamente. Perché? Quella trapelata alcune settimane fa, «molto ambiziosa» per ammissione stessa di Todde, ha rischiato di compromettere i rapporti in maggioranza.

La sterzata

Di fatto, lasciando cadere quel testo (che prevedeva un percorso di aggregazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari con l’Arnas Brotzu, quindi qualcosa di molto simile alla riforma che la governatrice ha sempre detto di non voler fare), e promuovendone un altro più snello e funzionale alla risoluzione di problemi pratici, dopo soli quattro mesi di legislatura la Giunta ha già cambiato rotta nella gestione della sanità. Prova ne è il rimpasto attuato nello staff dell’assessore Armando Bartolazzi: alla scrittura della bozza trapelata aveva contribuito l’ormai ex capo di gabinetto Paolo Tecleme, per il quale – ha detto l’assessore specificando che «nessuno ha silurato nessuno» – «sono auspicabili altre forme di collaborazione in corso di valutazione».

La prova

Nessuno avrà silurato nessuno, ma la sterzata anche forte c’è, considerato poi che Tecleme sarà rimpiazzato da Cinzia Pilo, candidata M5S alle europee e considerata molto vicina alla presidente della Regione. Si passa quindi da una figura “tecnica” (Tecleme è stato direttore generale della Asl di Olbia) a una molto più “politica”. Qualcuno si spinge oltre: «Il commissariamento di Bartolazzi, da tecnico è diventato politico», dicono in maggioranza. Commissariamento è certamente una parola grossa, però raccontano che durante gli ultimi due tavoli sulla sanità la governatrice abbia riservato al suo assessore un trattamento non proprio tenero.

«Condivisione»

Ad ogni modo, il nuovo corso piace. «In maggioranza vi è totale condivisione sul percorso, si è dato pieno mandato alla presidente Todde di limare il testo del disegno di legge, approvarlo in Giunta per il passaggio alla ripresa di settembre in commissione Sanità», spiega il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde), «è tempo di avere non ulteriori riforme ma un management e un’organizzazione chiara e definita delle attuali aziende sanitarie, in grado di dare ai sardi risposte ai loro problemi di salute sia a livello territoriale che ospedaliero». Sulla stessa linea il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, tra i più critici sull’approccio della Giunta alle questioni sanitarie: «Noi apprezziamo il passo indietro rispetto alla precedente bozza, al di là di questo ci aspettiamo interventi immediati sui pronto soccorso e sulle liste d’attesa».

RIPRODUZIONE RISERVATA