«Sanità in ginocchio, troppo silenzio» 

«Specialisti provenienti dal Brotzu che si sarebbero dimessi dopo pochi mesi e ad oggi non sostituiti, costringendo gli utenti sulcitani a fare la spola verso Cagliari per sottoporsi ad interventi delicati». È questa una delle tante segnalazioni presentate, con un’interpellanza, dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Daniela Garau, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Carbonia dove il tema della sanità ha impegnato a lungo l’assemblea.

Ortopedia

Il riferimento è a quanto starebbe avvenendo al reparto di Traumatologia del Cto di Iglesias, per il quale sempre secondo la Garau «erano stati impegnati quattro medici, due dei quali si sarebbero dimessi riducendo all’osso il servizio». L’esponente di opposizione ha sottolineato che «gli interventi potrebbero essere eseguiti nell’ortopedia del Sirai, ma per una decisione irragionevole e illogica, si è stabilito si debbano eseguire a Iglesias dove non ci sono i reparti di Cardiologia e Rianimazione, oppure a centinaia di chilometri da Carbonia considerato che ad Iglesias secondo l’atto aziendale non possono essere eseguiti interventi chirurgici ad alto rischio». Sul caso specifico del Cto di Iglesias ieri ha reolicato il commissario straordinario Andrea Marras: «Smentiamo con fermezza quanto affermato circa un presunto ridimensionamento della convenzione tra l’Asl Sulcis e l’azienda ospedaliera Brotzu per le prestazioni ortopediche erogate presso il Cto. La convenzione è pienamente operativa e rimarrà invariata fino alla fine dell’anno: prevede interventi di media complessità, in linea con il ruolo del Cto quale Dea di primo livello, i casi più complessi, come sempre è stato vengono dirottati verso strutture di secondo livello». La consigliera però fa anche riferimento ad altri gravi fattori come ad esempio «chiusura di reparti, carenza gravissima nell'organico dei sanitari e non in reparti come ad esempio il pronto soccorso e la medicina, apparecchiature diagnostiche talvolta inutilizzabili come ad esempio la Tac sino a 10 giorni fa».

Il dibattito

Al termine della presentazione si è aperto in aula un dibattito abbastanza acceso dove è stato ricordato da Gianluca Arru di “Carbonia Avanti”, la richiesta finora inascoltata della convocazione di un Consiglio aperto da tenersi anche a Cagliari davanti al palazzo della Regione. Sul tema è intervenuto anche il capogruppo del Pd Giacomo Guadagnini che ha affermato: «Se è vero che come ci è stato riferito nella conferenza capigruppo il Comune di Iglesias al momento non è disponibile a una seduta congiunta, si sentano anche i rappresentanti degli altri Comuni al fine di fare un'azione il più inclusiva possibile”. In chiusura il sindaco Pietro Morittu ha confermato «la disponibilità ad un Consiglio aperto, nella peggiore delle ipotesi anche da soli e aggiungo che il direttore sanitario Andrea Marras mi ha dato la sua piena disponibilità al dialogo».

