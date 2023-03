Sanità in ginocchio per il caro-bollette: in un anno +85,2%  

I reparti che consumano più energia sono la terapia intensiva e la chirurgia, dove oltre all’alimentazione dei macchinari – che ovviamente non si possono mai spegnere – bisogna mantenere condizioni climatiche perfette, con il riscaldamento e l’aria condizionata. Ancora, una grande quantità di corrente serve per far funzionare le apparecchiature dei laboratori di analisi. Nelle zone dove sono ricoverati i pazienti è necessario garantire temperature adeguate e illuminazione. Una Tac – ha detto il manager di un grande centro italiano – consuma quanto 80 lavatrici accese; un ospedale di medie dimensioni utilizza una quantità di energia pari a quella di duemila abitazioni. Insomma, un paese intero. Poi ci sono i numerosi uffici e edifici distribuiti sul territorio, le luci dei parcheggi. E mentre una famiglia può in qualche modo adottare accorgimenti che consentano di risparmiare, per una struttura sanitaria è molto difficile, a meno di non mettere in campo imponenti ristrutturazioni ed efficientamenti.

Il rapporto

Il caro-bollette sta colpendo pesantemente (anche) le aziende sanitarie pubbliche della Sardegna: nel 2022 la spesa totale è stata di 102.471.900 euro, 47.153.803 euro in più rispetto all’anno precedente (+85,24%). Un aumento pro-capite per cittadino di 29,70 euro, rispetto ad un aumento medio nazionale di 23,98 euro. In termini assoluti di spesa pro-capite per lo scorso anno, a fronte di una media nazionale di 54,33 euro nell’Isola siamo arrivati a 64,55 euro.

Sono le cifre registrate da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) nel suo ultimo rapporto, rielaborate da Quotidiano sanità.

La voce “utenze elettricità”, che rappresenta il 67% della spesa complessiva nel 2022, ha subito un incremento, rispetto al 2021, di 38.481.754 (+127,73%); la voce “riscaldamento”, che corrisponde al 28,7% della spesa, nello stesso periodo ha subito un aumento di 8.303,375 euro (+39,3%); “altre utenze” (il 4,3% della spesa complessiva) segnano un rialzo di 368.674 euro (+9,07%).