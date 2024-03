Sanità in crisi: nel territorio mancano 6 medici 

Sono sei le sedi carenti della medicina di base nel Parteolla. I dati emergono dalla ricognizione effettuata dalla Asl 8 di Cagliari sulla base delle indicazioni del Comitato aziendale della Medicina generale. Due le sedi da assegnare nel 2024 che vanno ad aggiungersi alle quattro non coperte nel 2023. Dati che confermano le difficoltà segnalate a più riprese dai pazienti di Dolianova , Serdiana , Donori e Soleminis da mesi senza assistenza dopo il pensionamento dei loro medici di fiducia. Nei quattro centri, tenuto conto del rapporto ottimale di un medico ogni 1200 pazienti, dovrebbero essere operativi 14 medici, 6 in più rispetto a quelli attualmente in servizio.

Nei mesi scorsi la Asl ha assegnato due nuove sedi, con i medici che a breve assumeranno l’incarico di titolarità nell’ambito del Parteolla, non sufficienti però a coprire tutte le richieste. A Donori, su sollecitazione dell’amministrazione comunale si è trovata una soluzione autorizzando l’aumento da 1000 a 1500 del numero massimo dei pazienti dell’unico medico con sede in paese. Situazione più critica a Soleminis dove da luglio decine di famiglie sono costrette a spostarsi a Serdiana per un consulto o la prescrizione di farmaci. Disagi che potrebbero proseguire anche con l’arrivo dei nuovi dottori: spetta al medico incaricato, secondo gli accordi collettivi, la scelta della sede e il numero di ambulatori nei quali esercitare la professione. A pesare, in questo caso, è la mancata riqualificazione dello stabile comunale messo a disposizione dal Comune alla Asl. La paura è che ancora una volta le richieste di anziani e soggetti fragili cadano nel vuoto.

