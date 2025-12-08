«Sanità in crisi ma noi ci siamo» 

Freschi di laurea e già in trincea fra ambulatori straordinari, punti di continuità assistenziale e sostituzioni. Sono i 19 neo laureati in Medicina, iscritti all’Ordine provinciale di Oristano, che sabato scorso hanno giurato durante una cerimonia organizzata per suggellare «un simbolico passaggio di testimone fra chi ha vissuto mezzo secolo di professione – ha spiegato il presidente Antonio Sulis – e chi oggi inizia il suo percorso».

Il futuro

In un momento in cui la sanità è in ginocchio, i medici di base mancano e anche negli ospedali gli organici sono ridotti all’osso, vedere nuovi camici bianchi dà una bella dose di speranza. «I giovani sono il futuro – ha sottolineato Sulis – questi ragazzi hanno grandi opportunità ma non devono mai dimenticare il rapporto umano e la responsabilità verso il paziente». Parole che resteranno ben impresse nella mente delle 12 neo dottoresse Chiara Biagini, Sara Cappello, Irene Casula, Veronica Garau, Martina Maxia, Federica Menna, Simona Obino, Eleonora Piredda, Eleonora Sechi, Chiara Senes, Cecilia Simbula, Ludovica Tocco e dei sette colleghi Leonardo Angioi, Michele Deiana, Federico Demontis, Roberto Fiori, Alessio Scanu, Enrico Scintu e Mauro Urru.

Molti neo laureati stanno già lavorando e sono pronti per la scuola di specializzazione. «Ho scelto medicina di base perché in questi mesi in cui sto facendo Ascot e guardie mediche percepisco una situazione davvero complicata – racconta Simona Obino, 28 anni – Questa crisi mi spinge a stare ancora più vicino a chi soffre, è uno stimolo in più per diventare un punto di riferimento per coloro che sono senza medico». Anche Chiara Biagini, laurea a pieni voti in Romania, ogni giorno per cinque ore è a contatto con le difficoltà di chi si rivolge all’Ascot o alla guardia medica. «In un momento di crisi generale della sanità non è semplice gestire certe situazioni – spiega – come mandare pazienti da uno specialista quando poi i tempi d’attesa sono infiniti». E allora i giovani medici fanno l’impossibile per dare risposte e qualche certezza in più. «Gli anziani che bussano ai nostri ambulatori fanno tenerezza – osserva Ludovica Tocco, 25 anni – avvertiamo tutti i giorni che viviamo una fase molto critica ma speriamo ci sia una ripresa. Io farò la specializzazione in medicina d’urgenza, sono consapevole delle necessità che ci sono nei Pronto soccorso ma sarà una bella avventura».

I veterani

Accanto alle nuove leve, ci sono i camici bianchi “più anziani” Marcello Cavazzuti, Giovanni Giuseppe Lai, Francesco Mastinu, Giuseppe Miculan, Giuseppe Passiu, Miriam Soro e Fortunato Tolu. Cinquant’anni di laurea e testimoni di cambiamenti epocali nella sanità «vissuti giorno per giorno, in corsia, negli ambulatori, nelle guardie, nelle periferie e nei piccoli paesi così come nei grandi ospedali – ripete Sulis – A loro va il nostro ringraziamento per un servizio fondamentale».

