Sanità in crisi, la Cisl annuncia la mobilitazione 

La Cisl punta i riflettori sulla sanità ogliastrina e mette i puntini sulle i su alcuni dei punti più critici. Partite Iva usate per tamponare la carenza di risorse umane che «scappano per lidi migliori dopo pochi mesi», le emergenze croniche in laboratorio analisi e centro trasfusionale per via di «una sbagliata pianificazione e gestione del personale», un’eccellenza come la chirurgia che non può avere «il deserto attorno», servizi fondamentali chiusi o a mezzo servizio, «liste d’attesa che non diminuiscono, anzi si allungano in maniera direttamente proporzionali ai soldi spesi per abbatterle». Sono alcune questioni sollevate dal sindacato guidato da Michele Muggianu, pronto alla mobilitazione: «La Cisl sarà a fianco dei cittadini che chiedono e non riescono ad avere i servizi nei tempi dovuti e di tutto il personale del comparto e della dirigenza medica. Mobilitazione inevitabile di fronte a una situazione generale inaccettabile. Lavoreremo per coinvolgere tutto il territorio, ma il tempo non è una variabile indipendente. Pronti ad andare avanti con chi ci sta».

Sul laboratorio sostiene: «Le criticità si sono aggravate negli ultimi mesi con le dimissioni di alcuni dirigenti, nonostante il servizio sia stato garantito con spirito di abnegazione e turni disumani del personale. Pretendiamo che la direzione generale si faccia carico del problema, in caso contrario entro la settimana prossima non potranno più essere garantite le urgenze. Ci preme sottolineare che tutto questo potrebbe compromettere la decisione del primario di rimanere a dirigere una scatola vuota, trattata peggio di una struttura semplice». (p. ca.)

