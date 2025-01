Sanità in crisi, appello bipartisan: «Scelte drastiche» 

Tutti, destra e sinistra, chiamati allo stesso tavolo dai Riformatori per l’assistenza medica e ospedaliera, «la grande malata dell’Isola». Ma la ragione dell’appuntamento non ha tardato a diventare pensiero condiviso. «Il diritto alla salute non è più pienamente garantito, bisogna intervenire in fretta». Tre ore di dibattito, con qualche onesto mea culpa, a iniziare dal titolo: “Sanità e politica, sfida tra malati”.

La premessa

La rotta del confronto l’ha decisa Franco Meloni, top manager del Brotzu in pensione, moderatore ieri. «Vogliamo fare quell’esercizio che gli inglesi chiamano brainstorming. Si buttano idee sul campo». Forse in sostituzione di Bartolazzi? La stoccata non manca. «L’assessore e la sua maggioranza di strategie sembrano averne fin troppe – dice Meloni -. Abbiamo letto già di tre o quattro proposte di riforma, in attesa che trovino l’accordo». A tutti viene chiesto di dire soluzioni per il breve periodo e per il lungo. Meloni suggerisce di «assumere subito medici e infermieri, anche stranieri, mettere a bando pacchetti di prestazioni per tagliare le liste d’attesa» e fare «un piano per la prevenzione, perché non si può inseguire la domanda di sanità».

Agli antipodi

Visioni opposte per Giovanni Sotgiu, ordinario di Statistica medica a Sassari, e Marcello Giannico, Ad del Mater Olbia. Il primo ha difeso la sanità pubblica, legandone la sopravvivenza «in base a quanto la politica sarà capace di occuparsi di salute: vuol dire investire per evitare che le persone sane si ammalino». Giannico, che pure è stato dg della Asl 1, adesso sembra conoscere solo il verbo delle cure private: «Il Servizio sanitario non è più universalistico, bisogna prenderne atto. Peraltro solo il 30 per cento di chi è poco scolarizzato entra nei circuiti giusti della sanità. Si aggiunga che il 50 per cento delle prescrizioni non viene erogato». Sotgiu ha detto: «L’universalismo esiste, mancano semmai uguaglianza ed equità. Servono due gruppi: uno per occuparsi del contingente, l’altro per trasformare il sistema scegliendo i manager in base alle competenze e non alla vicinanza politica».

Stretta operatività

Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, lo ripete da tempo: «Bisogna ragionare partendo dai posti letto reali, troppe volte inferiori rispetto a quelli teorici della rete ospedaliera. Diversamente sarà difficile riaprire i reparti. È necessario incentivare i medici di base, per non svuotare del tutto l’assistenza territoriale». Quindi, «il taglio delle liste d’attesa». L’ex assessore Luigi Arru, titolare della Sanità con Pigliaru, è ripartito da dove la sua ex maggioranza l’aveva fermato: «Non si può pretendere che qualsiasi patologia venga curata sotto casa. La sanità va standardizzata verso l’alto, era quello che avevamo provato a fare. Non si può pensare che l’ospedale di Ghilarza operi anche il carcinoma».

L’altra visione

Carlo Doria, sulla poltrona della Sanità con il Solinas bis, ha detto: «La crisi attuale viene da lontano. Dal 2010 al 2019, il definanziamento al sistema pubblico della salute ammonta a 17 miliardi. Paghiamo il numero chiuso in medicina e il blocco del turn over. È necessario sostenere i medici di base». Luigi Mascia, dirigente medico del Brotzu e segretario regionale di Cimo, ha detto: «La sanità si può salvare potenziando gli hub e incentivando i medici specialisti. Gli specializzandi, invece, devono formarsi negli ospedali periferici. Bisogna poi uniformare i sistemi informatici, perché uno dei mali oscuri della sanità sarda è la frammentazione dei dati». Nazareno Pacifico, manager dem di lungo corso, ha fatto un invito preciso a Bartolazzi: «La nostra Isola ha bisogno di un assessore che dia indirizzi. Servirà anche tagliare la pianta organica dell’Ares: in Liguria, che ha una popolazione simile alla nostra, i dipendenti sono 96, in Sardegna 900». Per Simonetta Bettellini, dg di Areus (emergenze/urgenze), il potenziamento del 118 passa «dall’aumento dei fondi», mentre Pierfelice Todde, primario del Brotzu in pensione, ha suggerito di recuperare risorse «tassando gli extraprofitti delle multinazionali sanitarie».

