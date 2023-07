Sanità in codice rosso, la ricetta anti crisi della Cisl 

Il coordinamento territoriale Sanità della Cisl Ogliastra (Cisl Medici, funzione pubblica, Confederazione ed Fnp pensionati) ha elaborato un documento che mette sotto la lente di ingrandimento la sanità del territorio, con svariate proposte concrete per invertire la rotta di una settore alla deriva. Investimenti, redistribuzione, bandi specifici, sburocratizzazione e integrazione sono le parole chiave della terapia per aziende deboli e sofferenti per carenza di medici. La Cisl parte dall’assunto che una persona su cinque rinuncia alle cure per via del crollo del sistema sanitario e il dato, così come la sanità, rimane fuori dal dibattito nazionale e regionale.

Cosa propone la Cisl? In primis investimenti in edilizia sanitaria e tecnologica, per rendere più funzionali ed attrattive le strutture ospedaliere, quindi un aumento dei posti nelle facoltà di medicina così come per le borse di specializzazione. A questo proposito il coordinamento ritiene si fare ragionamenti più ampi visto che alcune specialità non sfornano abbastanza professionisti, come la medicina d’urgenza. Infine si dice necessario sburocratizzare il lavoro di pediatri e medici di famiglia per consentire la presa in carico di più pazienti e i concorsi ad hoc per per la nostra Asl, non gestiti da Cagliari e realizzati sulla base delle esigenze di organico, così da tutelare le Asl più piccole. Michele Muggianu, segretario generale Cisl Ogliastra, spiega: «Siamo a un bivio, se non ci saranno investimenti, il sistema sanitario così come lo conosciamo sarà solo un ricordo». (p. cam.)

RIPRODUZIONE RISERVATA