Sanità in affanno, dalla piazza agli uffici ribolle la protesta 

Si torna in piazza «uniti a difesa del diritto alla salute». Appuntamento a Cagliari, sabato 24 giugno, per la manifestazione regionale organizzata dal coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica, rete di comitati e associazioni attive nei territori dell’Isola. Dopo lo sciopero generale dell’autunno passato organizzato da Cgil, Cisl e Uil, e le proteste a scadenza oramai settimanale dei comitati locali davanti agli ospedali in disarmo di ogni parte della Sardegna, un’altra mobilitazione chiama a raccolta cittadini, associazioni e sindaci «contro l’azione di smantellamento del sistema pubblico a favore di strutture private».

Archiviata oramai l’emergenza pandemica, quel che resta della sanità pubblica è un campo di ospedali senza dottori e infermieri, pazienti in fila per giornate intere ai pronto soccorso, comuni senza medico di base e senza pediatra, liste d’attesa infinite per una visita specialistica e un esame diagnostico, interventi fissati e cancellati, campagne di screening al lumicino, servizi di salute mentale e assistenza psichiatrica ridotti all’osso. Su quest’ultimo fronte, l’ultimo allarme arriva da Sassari dove ieri i lavoratori delle strutture psichiatriche e di assistenza ai disabili, sostenuti dai familiari dei pazienti e da Cgil, Cisl e Uil, hanno occupato simbolicamente la sede dell’Ares per difendere 130 buste paga (delle strutture Le Ginestre e dell’Opera Gesù Nazareno) e i servizi per gli assistiti.

Il diritto alla salute

L’alleanza dei territori

La protesta ribolle da una parte all’altra della Sardegna. «La salute è un diritto, la difesa del servizio sanitario pubblico è un dovere per tutti», sottolineano dal comitato. «Non vogliamo certo sostituire il ruolo delle istituzioni territoriali», avvisa Alessandro Rosas, portavoce del coordinamento. «Per questo diciamo che il ruolo dei sindaci è fondamentale in questa battaglia per il servizio pubblico che deve ripartire dalla sanità territoriale e dai distretti».

Il disagio da ascoltare

«Sia quando al governo della Regione c’era Pigliaru che adesso con Solinas, ho sempre partecipato a tutte le iniziative espressione del malessere dei territori», dice Emiliano Deiana, presidente regionale dell’Anci, l’associazione dei comuni. «Il disagio delle comunità va ascoltato».

Dialogo inutile

La protesta ribolle, tuttavia, dice Claudia Zuncheddu, della Rete sarda difesa Sanità pubblica, «non è più tempo di manifestazioni di retroguardia, ma di nuove strategie di lotta tese a cambiare gli assetti e gli intenti del sistema politico». La Rete, dunque, non parteciperà all’iniziativa. «Da tempo», spiega, «la rete ha rinunciato a dialogare con le istituzioni mai attente ai diritti dei cittadini. Non ci sono schieramenti politici da salvare: il progetto di smantellamento della sanità pubblica ha accomunato il centrodestra come il centrosinistra». È in corso, sottolinea, «il crollo delle poche roccaforti che hanno resistito anche alla pandemia, dalla chirurgia toracica alla dermatologia, solo per fare qualche esempio, alla chirurgia mammaria dell’ospedale oncologico».

Le eccellenze in panne

«Nell’ultimo report dell’agenzia Agenas, l’oncologico di Cagliari è il peggiore d’Italia, eppure nel pieno della pandemia la chirurgia mammaria era in testa per gli interventi». Crollano le eccellenze, sottolinea Claudia Zuncheddu. «Ogni anno in Sardegna ci sono 1300-1400 nuove diagnosi di tumore della mammella, ma qui non si opera più».

