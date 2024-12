Sanità, il gruppo Pd bacchetta la Asl 

È una ricetta a tratti severa, ma il Pd di Carbonia non fa sconti: per cercare di salvare il salvabile nella sanità del Sulcis il cambio di marcia sta nel restituire potere alle aziende e ai sindaci.

In una nota che traccia passo dopo passo il declino della sanità locale, il capogruppo consiliare del Partito democratico Giacomo Guadagnini “offre” alla Giunta regionale del campo largo soluzioni non di comodo: «Riflessioni nate sentendo non solo i cittadini e i pazienti, prime vittime di questa situazione, ma anche i medici, cioè gli addetti ai lavori». La nota propone così di «restituire alla conferenza provinciale dei sindaci funzioni di programmazione e controllo del programma socio sanitario». Quanto ai concorsi, «l’Ares creata dalla Giunta Solinas non era e non è mai stata la soluzione: si proceda a delegare le Asl ad espletare le procedure concorsuali».

Severo il giudizio sulla manager Giuliana Campus: «La Regione le rimuova l’incarico: siamo passati da 313 posti letti nel 2017 a 224 dichiarati attivi quest’anno e prendiamo atto che nonostante le diverse delibere di programmazione e organizzazione la situazione è peggiorata: siamo al disfacimento di ospedali giudicati Dea di primo livello». La nota del Pd ricorda anche come «le quattro Case della Salute di Carloforte, Sant’Antioco, Giba e Fluminimaggiore non operano in modo pienamente efficiente, che il Pnrr prevede la realizzazione di due nuove Case della Comunità a Carbonia e a Iglesias con 20 posti letto ma sono già trascorsi 2 anni, come non è prevista l’attivazione dei reparti di lungodegenza, recupero e riabilitazione».

