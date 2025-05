Sanità, il grande cuore degli infermieri 

Conoscere, capire e prevenire: sono queste le parole chiave della prima giornata dell’infermiere, che si è svolta ieri, ad Iglesias, nella piazza La Marmora. L’evento ha richiamato centinaia di persone che si sono sottoposte a dei particolari esami diagnostici o che hanno comunque partecipato con la loro presenza e curiosità a questo importante incontro con gli infermieri del territorio del Sulcis Inglesiente.

La giornata

Una giornata particolare per capire e conoscere il valore umano e professionale dell’infermiere, organizzata dall’Opi, l’ordine delle professioni infermieristiche, come spiega il presidente dell’Ordine, Graziano Lebiu: «Siamo molto felici e soddisfatti del traguardo raggiunto, il nostro obiettivo è sensibilizzare i cittadini sul nostro lavoro, ogni giorno, in trincea con tanti problemi da risolvere sul fronte della sanità pubblica. Abbiamo deciso di scendere in campo – racconta il presidente – al dì fuori dell’ambito ospedaliero, fra la gente e con la gente per offrire la nostra professionalità e per conoscere l’importanza del nostro lavoro, sotto il profilo umano. Sarà una esperienza da ripetere indubbiamente, sia per la grande partecipazione che per gli obiettivi che ci siamo prefissi». Sono stati organizzati in diversi stand, dei percorsi della salute, attraverso i quali, le persone potevano sottoporsi a diversi esami, come raccontano gli infermieri, Andrea Matzuzzi e Stefano Stori: «Abbiamo eseguito tanti esami, dalla prevenzione del diabete alla prevenzione cardiovascolare, rilevazioni pressorie. Ma abbiamo anche sensibilizzato i cittadini sulla donazione del sangue, abbiamo fornito – spiegano gli infermieri – informazione e educazione sulla gestione della stomia e sulla attività degli infermieri nella sala operatoria. Speriamo – concludono i professionisti – di avere donato un contributo di conoscenza e prevenzione ai nostri cittadini e di avere anche contribuito a spiegare il nostro ruolo anche e soprattutto, dal punto di vista umano».

Carenza di personale

Sono diversi i problemi che affliggono questa categoria professionale, come per esempio, la mancanza di organico nelle strutture ospedaliere. Nel territorio del Sulcis Iglesiente, sono 840 le figure professionali presenti, all’appello però né mancano un centinaio. In fila fra gli stand, intanto, le persone sono molto entusiaste di questo importante evento e aspettano con pazienza i loro turno, per un piccolo check-up. «L’iniziativa è ammirevole – commenta Giovanni Pisu, 57 anni, di Iglesias, impiegato – purtroppo io ho diverse patologie e devo combattere ogni giorno con i miei problemi di salute. Ma penso che iniziative di questo genere dovrebbero ripetersi spesso». Ad arricchire l’evento anche due mostre, una fotografica allestita dall’infermiere Luca Mula, sulle sale operatorie, l’altra di pittura, allestita da Massimo Piga, noto MaP.

