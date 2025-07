Sanità, il Comune entra nella famiglia di Talità Kum 

C’è anche Gonnesa tra i Comuni che hanno aderito al progetto di Talità Kum, l’ambulatorio per prestazioni mediche gratuite promosso da Casa Emmaus. Adesso a Iglesias, primo Comune sostenitore, dopo Perdaxius e Carbonia si aggiunge Gonnesa. «In un periodo in cui c’è un aumento delle diseguaglianze di carattere sociale e sanitario, c’è una fragilità in crescita nei presidi territoriali e un aumento della burocrazia che impedisce a molti di accedere alle cure – dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco – quando vedi un’iniziativa come quella di Casa Emmaus è evidente che non si può non sodalizzare. Noi abbiamo aderito formalmente con una delibera e assicurato un contributo economico che consentirà ai cittadini di Gonnesa di utilizzare i servizi di Talità Kum. Credo che un’amministrazione comunale si distingua principalmente per il grado di sensibilità che mostra verso i servizi sociali e sanitari». A Gonnesa ogni anno l’amministrazione garantisce già screening gratuiti per i cittadini per tiroide, seno, prostata, reni e fegato. «Agli screening ecografici partecipano oltre 500 cittadini rispetto ai 4.775 abitanti complessivi. Parliamo quindi di oltre il 10 per cento». (a. pa.)

