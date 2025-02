Sanità, il Campo largo insiste: «Commissariamenti fondamentali» Il centrodestra: una legge inutile 

Sulla riforma della sanità i sindacati sono sul sentiero di guerra, ma il Campo largo invita a riflettere. «Le forze sociali hanno ragione a segnalare i problemi dal punto di vista dei lavoratori e della qualità dei servizi», interviene il capogruppo del Pd Roberto Deriu, «il loro ragionamento va inquadrato nella generale ricognizione dei problemi che sta facendo il Consiglio regionale con le audizioni». Ma, spiega il dem, dai loro rilievi intendiamo ripartire non appena approvato questo disegno di legge. Infatti, «noi abbiamo una proposta della Giunta e dalla presidente della Regione abbiamo avuto garanzie sulla sua efficacia. La governatrice è stata coerente perché già in campagna elettorale aveva detto che non avremmo fatto riforme di sistema ma un intervento di governo». Che passa, innanzitutto, «per il commissariamento e la rimodulazione dell’organizzazione». Insomma, «i sindacati ci segnalano dei problemi e da quella analisi ripartiremo per formulare nuove proposte. Ma ora portiamo a termine ciò che abbiamo promesso».

Agenzia di supporto

Tra le cose di cui occuparsi a disegno di legge approvato c’è il superamento del ruolo dell’Ares. Cioè, dice Deriu, «di una struttura centrale che domina tutte le altre». Anche su questo sono arrivate garanzie da parte della presidente Alessandra Todde che col Pd ha parlato di ridimensionamento dell’Ares e della sua trasformazione in agenzia di supporto e di servizi alla sanità, ma solo dopo la liquidazione di Ats. Insomma, «non finisce tutto con questo ddl: il cantiere sanità resta aperto».

Centrodestra

Questo, secondo Stefano Schirru di Alleanza Sardegna, «è l’atteggiamento di chi è convinto di sapere tutto e non ascolta. Più volte abbiamo offerto il nostro supporto alla maggioranza ma non siamo stati ascoltati. Oggi il problema della sanità è la carenza di personale, non si può risolvere con una riforma sanitaria». Secondo l’esponente del centrodestra, «il Campo largo utilizza la riforma per sostituire i manager delle Asl. Per carità, io sono per lo spoils system, ma avrebbero potuto parlarne, magari avremmo trovato una formula per evitare di incancrenire ancora il sistema della sanità». Inoltre, «loro portano una riforma sanitaria in assenza di un bilancio, le basilari norme finanziarie ci dicono che non si può fare. E la commissione bilancio dovrà dare un parere negativo. Quindi si sta perdendo tempo».

Per il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca, «mentre i sardi vogliono risposte su liste d’attesa, emergenza-urgenza e medicina territoriale, la Giunta Todde porta avanti una riforma che è un insieme di norme disconnesse dalla realtà e che non risolverà alcun problema. Si fermino ora prima di approvare una legge che avrebbe come unico risultato quello di stressare ulteriormente un sistema sanitario già in crisi, fatto di operatori del settore già sovraccarichi di lavoro e cittadini sfiduciati». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA