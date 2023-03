Sanità, i volontari creano “Burcei soccorso” 

Si chiama “Burcei soccorso” la nuova associazione di volontariato nata in paese con l’obiettivo di garantire un servizio H 24 per un pronto intervento. Una associazione di volontari che si affianca alla Confraternita della Misericordia.

Alla cerimonia con i fondatori della nuova associazione hanno presenziato il sindaco Simone Monni e la consigliera comunale con delega alle associazioni Silvia Maccioni. La sede è in via IV Novembre.

«L’associazione “Burcei Soccorso”», dice la presidente Alessia Toro, «opererà nel servizio sanitario in aiuto alla popolazione: sarà operativa con una ambulanza allestita per prestare assistenza agli infermi. Saremo impegnati nelle dimissioni ospedaliere e da case di cura, ma anche per accompagnare chi ha necessità di visite mediche, di servizio dialisi e di ricoveri».

Soddisfazione per la nascita di questa nuova realtà è stata espressa dal sindaco Monni e dall’assessora alla Sanità Tilde Scalas. «Una conquista per un paese isolato come Burcei. La nuova associazione sarà al servizio di chi ha necessità».

Ora Burcei conta due associazioni di volontariato. Un traguardo importante per affrontare le tante incombenze legate alla salute dei cittadini.

