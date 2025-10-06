Sanità, i sindacati alla Regione: «Basta promesse» 

Sono trascorsi oltre due mesi dalla firma del Patto sulla sanità tra Regione e sindacati, e nulla ancora si è avverato. Anzi, ogni giorno le cronache registrano fatti drammatici e carenze pesanti, per dirla in burocratese – come sottolinea il documento – «la sanità della Sardegna registra una situazione di maggiore gravità (rispetto alle difficoltà del sistema nazionale ed europeo) con quasi tutti gli indicatori al di sotto della media nazionale».

Così, dopo gli ultimi episodi (la morte della dottoressa di Dorgali e il caso Aritzo) Cgil, Cisl e Uil alzano la voce: «Basta promesse, chiediamo che quello che abbiamo messo nero su bianco diventi pienamente operativo, con tempi certi, obiettivi chiari e verifiche puntuali».

Mentre in contemporanea, la presidente dell’Anci Daniela Falconi, in una lettera aperta all’assessore Bartolazzi, chiede «di convocare con urgenza un incontro con i sindaci dei comuni sede di piccoli ospedali e con i presidenti delle conferenze sociosanitarie territoriali, per definire insieme un piano di intervento immediato e condiviso. Le comunità più piccole stanno pagando il prezzo più alto: la distanza dai centri urbani, la carenza di personale sanitario, la chiusura di presidi e guardie mediche hanno reso la reteterritoriale fragile e discontinua».

La nota unitaria

In una nota dei segretari generali Fausto Durante, Pier Luigi Ledda e Fulvia Murru – in seguito a una riunione unitaria a Tramatza con le categorie del comparto sanità, della funzione pubblica, dei pensionati e dei medici – si ricordano le priorità di intervento: le assunzioni e gli organici (piano straordinario con fabbisogni triennali, concorsi rapidi, incentivi per le sedi periferiche), le stabilizzazioni, gli appalti di qualità (con l’avvio di un tavolo regionale sul tema), case e ospedali di comunità, servizi domiciliari e telemedicina da rendere subito operativi, liste d’attesa e Cup alla luce delle nuove le linee guida.

Ancora, i sindacati confederali chiedono anche una rappresentanza stabile nelle conferenze sociosanitarie e un rilancio del Fascicolo sanitario elettronico. «Occorre trasformare i contenuti del protocollo in risultati tangibili e dare alla Sardegna una sanità che funzioni davvero perché la sanità pubblica non è un privilegio ma un diritto».

Da Tramatza arriva anche l’indicazione di una tempistica delle azioni: entro ottobre l’attivazione dei tavoli in tutte le aziende sanitarie (Ares, Asl, Aou, Areus); entro novembre le prime verifiche con la Regione sugli impegni già assunti; entro l’anno la sottoscrizione del protocollo sugli appalti e l’avvio di un cruscotto unico di monitoraggio dei cantieri Pnrr e delle stabilizzazioni.

I sindaci

Daniela Falconi ricorda che «la Sardegna in questi giorni piange la scomparsa di Maddalena Carta, che ha sacrificato la propria vita pur di non abbandonare i suoi pazienti. E negli ultimi giorni altri fatti drammatici ci hanno scosso: ad Aritzo, un uomo ha perso la vita e la guardia medica era chiusa; a Isili il pronto soccorso ha dovuto sospendere l’attività per mancanza di medici. Non sono episodi isolati: sono la fotografia di un sistema in crisi. Come presidente dell’Anci chiedo un piano straordinario per la sanità delle aree interne, con: la riapertura e il potenziamento di pronto soccorso e guardie mediche; il rafforzamento della medicina territoriale, con personale stabile e adeguato; più prevenzione, più accesso alle cure, meno diseguaglianze. Non si tratta solo di organizzazione sanitaria: si tratta di salvaguardare vite umane e il futuro delle nostre comunità».

