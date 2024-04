Sanità, i Comitati incalzano la Regione  

Un memorandum sulla sanità del territorio, con l’elenco delle cose da fare e dei reparti da potenziare. I comitati a difesa della salute di Alghero lo hanno fatto avere alla Regione, sperando in una maggiore considerazione rispetto a quanto avvenuto in passato.

«Dopo il bluff durato cinque anni di inutili promesse che prevedeva una sanità migliore con la presenza dei robot, rimettiamo alla nuova Giunta regionale e ai consiglieri eletti in questo territorio le esigenze sanitarie di Alghero più volte evidenziate da questi comitati», scrivono in una nota i portavoce. «Una delle problematiche che abbiamo più volte denunciato è quella relativa alla chiusura del Punto Nascita di Alghero, i cui lavori di ristrutturazione vanno a rilento e non si vede una data certa per la sua riapertura», sottolineano i Comitati spontaneo a difesa della salute, fiocchi azzurri fiocchi rosa e uniti contro la chiusura dell’ospedale Marino.

«Alle vecchie problematiche si aggiungono quelle nuove, come la chiusura del reparto di Lungodegenza di Thiesi e il conseguente trasferimento dei pazienti nei vari reparti dell’Ospedale di Alghero, aggravando il già eccessivo carico di lavoro dello scarso personale rimasto in servizio. Ci chiediamo, a tal proposito, quando verrà aperto il reparto di lungodegenza di Alghero che risolverà notevoli problematiche in questo territorio?».

Nella lista pure la Terapia intensiva, il Centro di salute mentale e, non ultimo, il nuovo ospedale.

