Sanità, Garavaglia: «Difendere i servizi»  

«Garantire il servizio sanitario pubblico universale e che sia il più possibile equo è una battaglia a cui non si può rinunciare. Per questo dovete essere informati per saperlo difendere». È il monito dell'ex ministra alla Salute Maria Pia Garavaglia, all'incontro “La salute è un diritto non un favore” che si è tenuto ieri mattina nell'aula magna dell'Iti. L’iniziativa è l’ottava nell'ambito del progetto Church&School sulla Costituzione organizzato dalla parrocchia Nostra Signora del Monserrato di Girasole, guidata da don Evangelista Tolu, in collaborazione con le scuole superiori. Questa volta in platea erano presenti gli studenti del polo Ianas.

C’era anche l'ex assessore alla Sanità, il medico ematologo dell'ospedale di Nuoro Luigi Arru. In riferimento alla sua esperienza nella giunta Pigliaru ha detto: «In una regione con la più bassa densità di abitanti d'Italia gestire la sanità non è facile, cercare di garantire servizi egualmente a tutti». Ha poi spiegato che per essere accreditato un ospedale deve rispondere agli standard internazionali che sono gli stessi delle grandi città. «Qui nasce il problema di una vera assistenza diffusa». Il problema l'Ogliastra lo conosce bene, con il rischio smantellamento dell'ospedale di Lanusei. Ha parlato di spopolamento e denatalità. «Sono stato molto criticato per alcune dichiarazioni riguardo l'accoglienza dei migranti, ma la realtà è che matematicamente non riusciremo ad avere i numeri per ripopolarla. L'ex ministra Garavaglia, a precisa domanda sull'inchiesta sul Covid l'ha definita: «Inaspettata e inaccettabile criminalizzazione di un sistema che ha cercato di reagire come ha potuto». Arru sulla stessa linea: «Assurdo aprire un’indagine».

