Sanità, fumata nera in commissione Accantonate le Asl 

Il parlamentino della sanità va avanti su una strada dove non trova spazio il disegno di legge sul commissariamento delle Asl. Medicina dello sport e tetti di spesa delle Rsa all’ordine del giorno, niente invece sul provvedimento di governance già approvato in Giunta. Ieri la presidente della sesta commissione, Carla Fundoni (Pd), ha spiegato ai microfoni di Videolina che «tutto il tempo che noi stiamo utilizzando per fare i sopralluoghi sul territorio (quelli organizzati nei giorni scorsi all’AoU di Sassari e al Microcitemico di Cagliari ndr.) è in realtà utile e ci serve per accelerare: è stato fatto un grande lacvoro che darà i suoi frutti».

Tra le altre cose, il ddl prevede il ritorno del Microcitemico nell’orbita del Brotzu, operazione che giustificherebbe la nomina di un commissario, lo stesso succederebbe alla Asl di Sassari che ricomprenderebbe l’ospedale di Alghero.

Le posizioni

Il ddl, tuttavia, per il momento resta accantonato. E i consiglieri di maggioranza non nascondono un certo imbarazzo. Il capogruppo del M5S Michele Ciusa sposa la linea di Fundoni: «Siamo andati nei plessi di Cagliari e Sassari, e in base a quelle risposte porteremo avanti la legge». Mentre il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha ricordato subito che «gli elettori hanno dato alla nostra coalizione il compito di riparare i danni e i cittadini lo sanno». Secondo Agus bisogna affrontare tre ordini di problemi: «Liste d’attesa, pronto soccorso bloccati e medicina territoriale allo sbando. Il problema è che la legge approvata dalla Giunta non interviene in nessuna di queste criticità». Una legge che, aggiunge, «dovrà servire a mandare a casa alcuni dirigenti che si sono dimostrati del tutto inadeguati». Lorenzo Cozzolino (Orizzonte Comune) prevede già «che il testo possa essere emendato perché i problemi sono tanti. Dobbiamo dare una mano perché il collega romano Bartolazzi ha sicuramente bisogno di noi».

Ai dubbi del Campo largo, si aggiungono le perplessità delle opposizioni. «Nessuna risposta è stata data», sostiene il presidente del gruppo Riformatori Umberto Ticca, «ora attendiamo un testo che sia diverso da quello deliberato in Giunta». Intanto, il calendario intasato del Consiglio non lascia ben sperare in un approdo rapido del ddl. Considerando la precedenza che spetta al ddl sulle aree idonee, all’assestamento di bilancio da mezzo miliardo di euro, alla prima finanziaria della legislatura, e persino all’adeguamento del decreto salva casa di Salvini, di sanità in Aula si sentirà parlare a gennaio 2025 inoltrato. Ma, ha puntualizzato ieri Ciusa, «l’emergenza sanitaria deve essere affrontata prima della fine dell’anno».

In commissione

Per ora, la commissione si occupa di medicina dello sport e di tetti di spesa per le Rsa. Sul primo fronte, il parlamentino ha ascoltato Marcello Pili, presidente dell’associazione delle strutture accreditate nell’Isola. Sono otto in tutto: tre a Cagliari, due ad Assemini, una a Villacidro, Ploaghe e Olbia. Sul secondo punto, dalla relazione dei rappresentanti di Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale) è emerso che il tetto di spesa delle Rsa per il 2024 è già stato raggiunto perché la soglia attuale non è stata adeguata alle nuove tariffe. In pratica: se il budget non sarà adeguato, le Rsa saranno costrette a non accogliere più pazienti e a ridurre le prestazioni. (ro. mu.)

