Sanità, faccia a faccia alla Asl 

Quattro ore di confronto serrato sui problemi della sanità nel Medio Campidano. L’assessore regionale Armando Bartolazzi ieri ha incontrato i 28 sindaci che da mesi sollecitano una risposta all’emergenza sanitaria del territorio. Al tavolo nella sede di via Ungaretti a Sanluri anche il direttore dell’azienda sanitaria Giorgio Carboni e le organizzazioni sindacali. Undici i punti al centro del dibattito, gli stessi messi in evidenza dai primi cittadini nella lettera inviata all’inizio dell’anno alla Regione.

I temi

Riorganizzazione della rete territoriale, liste d’attesa, carenza del personale, pochi fondi per guardie mediche, più ambulanze del 118, accesso gratuito ai presidi di altre Asl, miglioramento delle strutture Asap e Ascot con spazi adeguati per i pazienti in attesa, incentivi per la formazione dei medici di base; coinvolgimento di medici in pensione; alleggerire i carichi burocratici della Medicina generale. Sono queste alcune delle richieste presentate dai sindaci e che, in parte, hanno trovato la disponibilità dell’assessore. Bartolazzi si è detto disponibile a intervenire fin da subito per ridurre i tempi della burocrazia e cercare soluzioni alle liste d’attesa per le quali – ha ribadito – è già stato nominato un referente che su base regionale attiverà misure idonee al loro smaltimento. Promessi anche incentivi per i giovani dottori e per quelli in servizio nelle guardie mediche. Soddisfatti dell’esito dell’incontro i presidenti dei due distretti sanitari di Sanluri e di Guspini, i sindaci di Lunamatrona e di Villacidro, Italo Carrucciu e Federico Sollai: «L’incontro è stato senz’altro positivo visto che l’assessore è stato disponibile ad ascoltare le nostre richieste e noi siamo pronti a collaborare con l’amministrazione regionale per una riforma sanitaria che sia in grado di eliminare le troppe criticità e dare vita ad una sanità uguale per tutti». Un ruolo chiave poi spetterà al nuovo ospedale di San Gavino che – nelle intenzioni della Regione – dovrà servire non solo il Medio Campidano ma anche i territori limitrofi. «Nel corso della riunione – fanno sapere dalla Asl – si è discusso anche dell'accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale in fase di ultimazione, che vede la possibilità di creare aggregazioni funzionali territoriali tra più medici di base che operano all'interno della stessa struttura, con supporto amministrativo e infermieristico. La conferenza si è conclusa con l'impegno di proseguire il confronto per monitorare le soluzioni condivise e migliorare l'offerta sanitaria nel Medio Campidano».

La novità

Tra le notizie più attese è arrivata quella della nomina di cinque nuove commissioni di invalidità incaricate di sbrigare le pratiche dei 10mila pazienti del Medio Campidano in lista d’attesa.

