Sanità, emergenza continua 

Mancano i medici di base, gli specialisti, come pediatra, fisiatra, ortopedico, reumatologo, endocrinologo, otorino, e pure le guardie mediche. Succede all’ospedale di Sorgono, non va meglio al San Francesco di Nuoro. Tante criticità richiamate dal comitato “Allerta in Barbagia”, guidato da Pina Cui, in una lettera aperta al ministro della Sanità Orazio Schillaci, all’assessore regionale Carlo Doria, al direttore generale di Ares Annamaria Tomasella e al direttore generale dell’Asl 3 Paolo Cannas.

La situazione

«Siamo in “lunga attesa” della Teleradiologia, l’assessore aveva detto che era un’ottima proposta: quanto tempo serve per attuarla? Mancano medici sull’ambulanza del 118, quanto tempo deve aspettare un paziente per essere soccorso? L’elisoccorso continua a non volare di notte e in condizioni meteo avverse. A San Francesco di Nuoro parliamo del laboratorio analisi ormai al tracollo? Quanti e quali esami si possono fare? Macchinari obsoleti o mancanza di reagenti. Al paziente interessa come deve fare se ha bisogno di un esame. Geriatria, è passato un anno da quando ci siamo lamentati dei reparti accorpati e della mancanza di personale ma niente è cambiato». E poi: «Allo Zonchello i malati devono continuare a fare i pendolari al San Francesco per qualsiasi esame?». Il gruppo sottolinea che «non è solo mancanza di medici», ma «anche mancanze strutturali». La proposta: «Aprire il numero chiuso in medicina, incentivare borse di studio e stipendio, tutelare il personale che lavora nel pubblico. Chiediamo che si intervenga subito e in qualsiasi forma affinché torni ad esserci il diritto alle cure».

Gli interventi Asl

Sul ritardo nella consegna di alcuni reagenti del Laboratorio analisi del San Francesco, l’Asl annuncia che la situazione sarà risolta entro giovedì. Dice Cannas: «Sono state sempre garantite tutte le emergenze/urgenze e l’attività routinaria per utenti e reparti. La ditta Siemens si è impegnata a consegnare i reagenti mancanti entro giovedì mattina, assicurando il massimo sforzo affinché la situazione sia definitivamente superata anche per il futuro». Intanto, nel reparto di Ginecologia del San Francesco, diretto da Antonio Onorato Succu, sarà attivato dal primo febbraio un ambulatorio per l’assistenza della gravidanza a rischio.

RIPRODUZIONE RISERVATA