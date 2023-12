Sanità, emergenza Capodanno 

L’emergenza di Natale, e Capodanno, è la novità della sanità gallurese. Una situazione che non ha precedenti e che sta togliendo il sonno non solo ai manager della Asl ma anche alla prefetta di Sassari e ai vertici delle forze dell’ordine. Nel nord est dell’Isola e a Olbia in particolare si è sempre parlato di allerta estiva per la pressione di centinaia di migliaia di turisti sul sistema ospedaliero locale. La novità del 2023 ormai agli sgoccioli è che l’emergenza è diventata permanente e si aggrava in vista degli appuntamenti di fine anno. Olbia attende decine di migliaia di presenze (potrebbe essere superata quota centomila nel complesso) per il concerto di Zucchero e Salmo. Il problema è semplice, il Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II può contare su un solo specialista idoneo a gestire i Codici rossi, forse si potrebbe arrivare a due. Si parla dei medici titolati per il lavoro della Emergenza Urgenza, che, semplicemente, non ci sono. E la Asl sta correndo ai ripari, in un quadro di estrema difficoltà. Per le giornate più critiche, quelle delle feste e in modo particolare 31 e 1 gennaio, il Pronto Soccorso di Tempio farà da supporto a quello olbiese per tutte le prestazioni dei Codici bianchi e verdi. Altre pessime notizie arrivano dal servizio di guardia medica. Alla fine di novembre è stata attivata la procedura per coprire 99 posti e sono stati contattati 156 specialisti, la Asl è riuscita a chiudere con 46 medici. Per chiudere, c’è da segnalare l’interlocuzione in corso tra la Asl e i sindaci per conteggiare il numero di ambulanze (delle onlus locali) disponibili per eventuali emergenze durante le feste, una operazione che ha sorpreso molti primi cittadini.

Lo schiaffo

Il problema non è solo quello degli organici ormai inesistenti, c’è anche il clima di insoddisfazione e frustrazione che sta spingendo il personale fuori degli ospedali del territorio. Dice la segretaria della Cgil Fp, Jessica Cardia: «Non solo vengono richiesti sacrifici, le persone non stanno andando in ferie a fine anno, ma il personale non ha ancora ottenuto la produttività del 2022. Lo abbiamo segnalato alla prefetta». Il coordinatore della Cisl Fp, Vittorio Masu conclude: «Ci sono dei segnali disponibilità della Asl, ma io dico all’azienda di fare presto, perché siamo a un punto di non ritorno».

