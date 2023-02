«Sanità e spopolamento si risolvono soltanto con politiche di sinistra»  

«Verissimo. In Regione siamo un partito che fa una opposizione insufficiente e poco incisiva. Queste sconfitte ci devono far riflettere. Credo che abbiamo perso gli obiettivi. E dobbiamo essere anche critici. Non siamo i primi della classe, come qualcuno asserisce. Dobbiamo riprendere il rapporto con la gente. Abbiamo le carte in regola per farlo. Io mi sento vicina alla gente».

La prima donna alla guida del Pd in provincia. Maria Obinu, 49 anni, giornalista e ora insegnante e mamma, è soddisfatta. Perché il suo nome ha messo d’accordo le varie correnti interne, che sono forse il male di un partito che non riesce a trovare unità. E lo paga con la sconfitta, a livello nazionale e regionale. Maria Obinu, tessera nel 2010, arriva dopo quattro anni in cui il partito non aveva rinnovato gli organismi, dopo le dimissioni di Alessio Mandis, le operazioni per convocare il congresso e il Covid.

Come sta il Pd?

«Purtroppo male. Perché ci siamo allontanati dai problemi che la gente deve affrontare quotidianamente. Il nostro obiettivo è quello di essere di nuovo il partito che sta accanto ai lavoratori e li difende».

Un partito diviso dalle correnti che poi rischiano di diventare un boomerang. Le elezioni Politiche dello scorso settembre sono state una sonora sconfitta. E che dire della situazione regionale?

«Verissimo. In Regione siamo un partito che fa una opposizione insufficiente e poco incisiva. Queste sconfitte ci devono far riflettere. Credo che abbiamo perso gli obiettivi. E dobbiamo essere anche critici. Non siamo i primi della classe, come qualcuno asserisce. Dobbiamo riprendere il rapporto con la gente. Abbiamo le carte in regola per farlo. Io mi sento vicina alla gente».

A Cabras, si è consumato lo strappo fra il sindaco Andrea Abis e il Pd.

«Spero che si possa risanare perché le fratture non fanno bene. Abis non è tesserato, pur essendo stato sostenuto dal Pd, ma è importante riprendere il dialogo anche con chi non è dentro il partito».

Quale sarà la prorità per lei?

«Riprendere in mano i problemi della provincia, a partire dalla sanità, che a livello locale vive una situazione gravissima. Basti pensare che in tanti paesi non ci sono i medici di base, una assurdità della quale la Politica ha grosse responsabilità».

Cosa si può fare per tentare di arginare lo spopolamento divenuto dilagante?

«Occorre lavorare sulle politiche sociali che creano condizioni favorevoli per le famiglie, a partire dai servizi. Mi riferisco, per esempio, agli asili nido e al tempo pieno nelle scuole. Ecco anche questi argomenti negli anni sono stati persi di vista dal nostro partito. Dobbiamo riprendere in mano le politiche di sinistra. Senza dimenticare il problema casa con il caro affitti: impensabile in una città come Oristano, per esempio, che si debbano spendere 600 euro al mese per l’affitto. Un costo sproporzionato».

Lei è la prima donna alla guida di questo partito in provincia. È un valore aggiunto?

«Sì, lo è. Ma credo che avere una donna nei ruoli cardine non deve essere una bandiera da far sventolare perché va di moda. Credo che questo debba significare una organizzazione gli incontri che tengano conto delle necessità quotidiane e fare in modo che non si perda tempo in parole, spesso inutili».

Cosa manca ancora per raggiungere la parità?

«Un cambio netto di mentalità, al di là del linguaggio che ha la sua importanza ma non basta. Quando, per intenderci, a una donna si smetterà di chiedere: come riuscirà a conciliare gli impegni derivanti dall’essere una mamma. Non sentiremo mai fare questa domanda a un uomo».

