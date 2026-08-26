Sanità e servizi,  è mobilitazione  

Sanità ancora in primo piano nell’Alto Oristanese. Il Comitato per l’ospedale Delogu bene comune – Raffaele Manca ha convocato un’assemblea per sabato 5 settembre a partire dalle 9 all’auditorium comunale. «L’iniziativa nasce dalla volontà di mantenere alta l’attenzione sulle condizioni e sulle prospettive dei servizi sanitari del territorio e promuovere un confronto concreto sulle criticità che interessano le comunità di Guilcier, Barigadu e Montiferru -spiegano dal Comitato -All’incontro sono invitati a partecipare sindaci e amministratori, consiglieri regionali, cittadini, operatori sanitari per favorire un confronto ampio».

Riflettori puntati sulle difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari, sulle carenze e la necessità di garantire un sistema sanitario adeguato, efficiente, accessibile e realmente vicino ai cittadini. «Riteniamo fondamentale il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali, interlocutori indispensabili per costruire un percorso condiviso – aggiungono – Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dell’ospedale Delogu, presidio fondamentale per il territorio, e alle strutture e ai servizi sanitari a esso collegati». Il Comitato insiste sul potenziamento dell’offerta sanitaria «una priorità per garantire alle comunità il diritto a cure e servizi di prossimità, riducendo le difficoltà e i disagi legati alla distanza dai principali centri sanitari». L’assemblea vuole essere un momento di ascolto, confronto e proposta «per individuare possibili iniziative a sostegno della sanità di Guilcier, Barigadu e Montiferru» concludono. ( a. o. )

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