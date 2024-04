Sanità, è scontro sulle cifre Todde: «Il Governo ci ascolti» 

È sulla sanità che si consuma lo scontro politico. Ed è la sanità la primissima preoccupazione dei cittadini. Il Governo continua a sostenere che non ci sono stati tagli, anzi, le risorse investite sono aumentate e con i fondi del Pnrr si faranno investimenti importanti. Ma la voce forte arriva dai territori, dalle Regioni, sempre più in difficoltà a garantire i livelli essenziali di assistenza, e l’allarme è sostenuto dagli addetti ai lavori, dai medici, dai sindacati, dalle associazioni, perfino – nei giorni scorsi – da un gruppo di eminenti scienziati con il Nobel Giorgio Parisi in testa, che ha parlato di «emergenza», di un «Servizio che sta sempre più arrancando», del rischio concreto di scivolare verso un modello americano, «che funziona bene solo per pochi fortunati».

La richiesta

Nella Giornata mondiale della Salute, a quarantott’ore dall’insediamento della sua Giunta, la governatrice della Sardegna Alessandra Todde interviene nuovamente sul tema, per evidenziare che «il drastico ridimensionamento dei fondi del Pnrr destinati alla sanità pubblica voluto dal governo Meloni non rappresenta solo un taglio di bilancio, ma è un vero e proprio attacco alla salute dei cittadini sardi e di tutta l’Italia».Spiega: «Con una riduzione di quasi 1,2 miliardi di euro dal Pnrr, e un conseguente taglio della spesa in rapporto al Pil, assistiamo a una manovra che pregiudica la capacità di garantire i servizi sanitari pubblici essenziali alla popolazione. Servirebbero, a livello nazionale, 11 miliardi in più all’anno per tornare ai livelli del 2008 e invece anche per i prossimi due anni non sono previsti aumenti percentuali del rapporto tra spesa e Pil. Chiedo al Governo di riconsiderare le proprie priorità e di mettere la salute dei cittadini al primo posto. Farò tutto ciò che è in mio potere per combattere questa decisione e assicurarmi che la voce dei sardi venga ascoltata».

L’accusa

Replica la senatrice di Fratelli d’Italia Antonella Zedda, che accusa Todde di «essere sempre in campagna elettorale», la invita «a collaborare con il Governo nazionale» e contesta la veridicità delle sue dichiarazioni – «il ministro Fitto ha ribadito che nessun taglio alla Sanità è stato fatto nella riorganizzazione del Pnrr. Dalla rimodulazione il governo Meloni è riuscito a trovare e mettere a disposizione della Sanità italiana altri 750milioni destinati al taglio delle liste d’attesa». Poi, il richiamo al prossimo assessore per l’Isola: «Dalle indiscrezioni preoccupanti parrebbe che la persona indicata non sia un sardo. In attesa della decisione definitiva ricordiamo che una scelta analoga la fece Soru con la Dirindin, insomma l’inizio della fine», avverte Zedda.

Gli interventi

Nei giorni scorsi il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ricordato che «ci sono 3 miliardi in più per il 2024, 4 per il 2025, 4,2 per il 2026: la salute con questo governo è diventata una priorità che stiamo affrontando con interventi concreti, come l'abolizione del tetto di spesa alle Regioni per le assunzioni e il Piano contro le liste d'attesa che a breve sarà messo in campo».

Ma tutto questo non basta a rassicurare chi ogni giorno sta in trincea. «Questo governo già dal prossimo Def deve fare una scelta coraggiosa: riconoscere l’esigenza più grande di questo Paese, quella di salvare i due pilastri welfare-state, sanità e istruzione, tutto il resto è secondario», dice Pierino Di Silverio, segretario del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri, che parla di «15 anni di disinvestimenti che hanno portato a un gap di 50 miliardi di euro», e annuncia una serie di manifestazioni contro il ddl sull'Autonomia che «aumenterà ben oltre il 24% la percentuale di cittadini che si rivolge già oggi alla sanità privata, a fronte di una media europea intorno all'8-9%».

I punti

Dice il presidente degli Ordini dei medici Filippo Anelli: «La sanità non deve essere considerata solo un costo, ma una risorsa e un motore per l’economia. Per 1 euro investito nel Servizio sanitario nazionale, se ne ricava quasi il doppio, 1,8. Quattro i punti su cui investire: rendere attrattiva la professione; stipendi più alti; regionalismo sanitario da ripensare in termini di uguaglianza e solidarietà, e la programmazione per evitare il rischio di un imbuto lavorativo al 2034, con tanti medici formati (quest'anno gli iscritti a Medicina sono 20mila) rispetto a quelli in uscita (7mila quelli che andranno in pensione nel 2034)».

RIPRODUZIONE RISERVATA