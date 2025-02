Sanità e manovra,  l’incrocio pericoloso I tempi si allungano 

Una cosa ormai è certa: il disegno di legge per i commissariamenti delle aziende sanitarie non approderà in Aula nemmeno a febbraio. E, intanto, si avvicina pericolosamente il termine del 30 aprile entro il quale non saranno ammesse più scuse per evitare il via libera alla Finanziaria. Il bilancio ha delle scadenze precise, ma la maggioranza non sembra temere il corto circuito che questa sovrapposizione di provvedimenti rischia di determinare.

Oggi riprendono i lavori nella sesta commissione guidata da Carla Fundoni (Pd). Dovrebbe essere ascoltato sul testo di riforma il direttore generale della Asl di Cagliari Marcello Tidore, che, per un errore nelle convocazioni, non era stato sentito venerdì scorso come tutti i suoi colleghi delle altre aziende. Dopodiché, il parlamentino procederà all’esame del testo. Parliamo, ovviamente, del testo licenziato dalla Giunta ad agosto scorso, quello che prevede l’accorpamento del Microcitemico al Brotzu, e il ritorno dell’ospedale di Alghero nell’orbita della Asl di Sassari. La cosa strana è che tutti – i sindacati e le parti interessate, ma anche i consiglieri di minoranza – sono consapevoli dell’esistenza di un emendamento della Giunta che modificherà radicalmente il disegno di legge. Un maxi correttivo che sarà presentato – probabilmente spacchettato – direttamente in Aula e di cui si conosce già il contenuto. Quindi, in pratica, per settimane è stato portato avanti un ciclo di audizioni su un testo che sarà completamente rivisto. Ad ogni modo, l’esame del testo, con la fissazione dei termini per gli emendamenti, dovrebbe essere chiuso in settimana.

L’attesa

A quel punto, comincia il conto alla rovescia per i quindici giorni che il Consiglio delle autonomie locali ha a disposizione per esprimere un parere (non vincolante). Scaduto questo termine, il ddl potrà essere licenziato dalla commissione. Ma l’attesa non è finita: la minoranza può chiedere dieci giorni di tempo per esaminare la legge e costruire una relazione da illustrare il primo giorno in Aula. Febbraio, intanto, sarà finito, e la Giunta avrà già chiesto il terzo mese di esercizio provvisorio. Basterà un mese scarso per affrontare tra i banchi del Consiglio una legge tanto divisiva come la riforma sanitaria? Forse no, a giudicare dalle tante voci critiche in minoranza ma anche nella stessa maggioranza. Le basi per una discussione fiume in Aula, insomma, ci sono tutte. E l’ipotesi di ricorrere a un quarto mese di esercizio provvisorio è concreta. Ma sarebbe anche l’ultima spiaggia. Per legge, infatti, l’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso per periodi superiori a quattro mesi.

Nessun passo indietro

La Finanziaria, va detto, è stata già licenziata dalla Giunta su proposta dell’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni. In teoria, le condizioni per un via libera in tempi normali ci sarebbero. E qualcuno in Consiglio, in entrambi gli schieramenti, continua a sostenere che alla fine la presidente della Regione (principale sostenitrice della corsia preferenziale per la sanità) farà un passo indietro, e che sarà discussa prima la manovra. In realtà Alessandra Todde è stata finora irremovibile. Col benestare del Pd.

