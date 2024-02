«Sanità e lavoro, ecco le priorità» 

Le esigenze si annidano soprattutto nella sanità. All’ospedale di Lanusei non si nasce più da 2 anni, le liste d’attesa restano lunghe e l’apparato rischia di perdere gli uomini migliori, allettati da sirene esterne. L’Ogliastra continua a viaggiare a velocità ridotta rispetto al suo potenziale. Ex amministratori locali e parti sociali dettano l’agenda al consigliere regionale venturo, al netto del colore politico.

Ex sindaci

Franco Ladu è stato il primo sindaco di Tortolì, dal 1995 al 2000, a indossare la fascia tricolore con l’elezione diretta. «Negli ultimi dieci anni l’Ogliastra è stata abbandonata. Il consigliere dev’essere il collante tra i sindaci e la Regione. Qui serve un’operazione rilancio, ma perché avvenga occorre riprendere a fare politica. I temi più caldi? Sanità e lavoro». Ladu entra nel merito della sua affermazione: «La sanità è troppo carente e le prospettive sembrano ancora peggiori. Male anche la medicina territoriale. Sulla questione lavoro c’è da fare una riflessione: molti giovani laureati vanno via e assistiamo a un impoverimento di intelligenze». Mimmo Lerede, sindaco dal 2010 al 2013, auspica un’inversione di tendenza. «Spero che il prossimo consigliere regionale - dice il medico anestesista - abbia seriamente a cuore il destino dell’Ogliastra. Vogliamo che i fatti siano tangibili nel più breve tempo possibili a tutti i cittadini. Quelle della campagna elettorale non devono essere solo promesse, occorre che si trasformino in impegni concreti. I problemi sono gli stessi da anni e li conosciamo tutti, ovvero lavoro, infrastrutture e miglioramento del porto. Con tutto che le strade sono migliorate, i trasporti marittimi sono quelli che sono».

Il sindacato

Michele Muggianu allarga il ventaglio, dall’istruzione alla viabilità passando per i trasporti, ma anche per il leader della Cisl Ogliastra c’è una priorità: «Sanità e salute dei cittadini sono al primo posto. Sono urgenti azioni di rinforzo sulle prestazioni sanitarie e sociosanitarie sul versante ospedaliero e territoriale, con investimenti mirati a migliorare i livelli essenziali di assistenza e innalzare la qualità delle prestazioni per superare le differenze territoriali e regionali. Troppe persone rinunciano alle prestazioni sanitarie per le liste d’attesa troppo lunghe e perché non possono permettersi di ricorrere a quelle a pagamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA