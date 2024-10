Sanità e lavoro chimere per i reclusi 

È uno degli istituti penitenziari meno affollati d’Italia, lontano dalle punte del 134 per cento di sovraffollamento del carcere di Uta, ma a Badu ’e Carros i problemi non mancano. Su tutti l’accesso a cure sanitarie, istruzione e lavoro. È quanto emerso nella visita fatta ieri in carcere dalla delegazione dell’associazione “Nessuno tocchi Caino” con la Camera penale. «La nostra non è una sterile denuncia, faremo un report per il capo dell’amministrazione penitenziaria segnalando aspetti positivi e quelli che secondo noi possono essere migliorati», ha detto il segretario dell’associazione Sergio D’Elia.

La situazione

Il quadro delineato dall’associazione che si occupa dei diritti dei detenuti non è un dramma ma ha molte criticità. «Nel vecchio padiglione si vendono i segni del tempo, i bagni hanno muffa sul soffitto, gli spazi non sono salubri - fa notare D’Elia - ma il nuovo padiglione ha aria e luce, è pulito e decoroso. I problemi però rimangono e sono quelli di un’esecuzione penale che nel nostro Paese vede sempre più il carcere soluzione di tutti i problemi sociali, con difficoltà soprattutto nell’area sanitaria e anche a concedere al detenuto tempo utile nell’espiazione della pena dedicato allo studio e al lavoro, soprattutto nell’area di Alta sicurezza». La delegazione con D’Elia e il presidente della Camera penale, Giovanni Colli, ha incontrato la direttrice Maria Madeddu, il comandante degli agenti Salvatore Cadeddu, l’educatrice Sandra Cincotti, il dirigente sanitario Giovanni Fancello.

I numeri

Badu ’e Carros con 186 detenuti su 279 posti ha un tasso di occupazione al di sotto di quello massimo; 101 sono dell’Alta sicurezza, tutti occupati i 50 posti per i detenuti comuni. «C’è stata un’interlocuzione per approfondire i temi dell’area sanitaria, educativa e carceraria», ha spiegato Colli ricordando che «col pacchetto Sicurezza anziché intervenire sulle cause che generano il sovraffollamento si è preferito procedere nell’implementazione dei reati con l’introduzione di nuovi aggravanti e aumento di pene, così moltiplicando i reati anziché prevenirli». «Una situazione non critica ma sempre con gli stessi problemi - ha detto la garante dei detenuti Vanna Serra - sanità, scuola e soprattutto lavoro nell’Alta sicurezza, dove possono accedere solo a lavanderia, pulizie e porta vitto».

