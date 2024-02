Sanità e disservizi continui, protesta in piazza della Cgil 

La protesta è arrivata anche in via Carducci, davanti alla sede dell’Asl 5. Decine di persone ieri mattina si sono date appuntamento per la mobilitazione che la Cgil Funzione pubblica sta portando da giorni in tutta la Sardegna. «Se la sanità è una priorità per chi si candida a governare la Sardegna, crediamo sia importante conoscere quali impegni e azioni intendano promuovere per uscire dall’attuale disastro», ha sottolineato il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante. I drammi legati alla rinuncia delle cure, alle lista d’attesa infinite alla mancanza di medici di base e all’assenza di una rete sanitaria territoriale sono stati ribaditi anche nel capoluogo di una provincia alle prese con disservizi continui. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA