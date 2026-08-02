Sanità e borgate nell’agenda della sindaca  

Linee programmatiche e salvaguardia degli equilibri di bilancio hanno tenuto banco nell’ultima riunione di Consiglio comunale a Ghilarza. «Il responsabile dell’ufficio tecnico ha segnalato la necessità di procedere con il riconoscimento di un debito fuori bilancio di 44.100 euro, somma che in realtà è da attualizzare e che per questa ragione è destinata ad aumentare», ha chiarito la sindaca Eugenia Usai. Si tratta del vecchio esproprio in via Tempio, questione finita anche in Tribunale. Il 20 maggio scorso la sentenza del Tar che condanna il Comune al pagamento delle quote. Liberati invece 125mila euro di crediti di dubbia esigibilità. «La responsabile dell’ufficio finanziario ha proposto di svincolare queste somme che ora potranno essere impiegate per alcune priorità» ha spiegato.

L’assemblea si è poi soffermata sulle linee programmatiche. «Sono previste diverse manutenzioni, la riqualificazione della piazza centrale, il recupero del parco giochi – ha sottolineato– Contiamo di portare la fibra anche a Zuri e di mettere mano a viabilità e illuminazione». Fra gli obiettivi anche «un tavolo permanente sulla sanità con comitati, medici, cittadini». Si punta a fissare almeno due incontri l’anno con associazioni, Consulta giovani, collaborare con i novenari, e ancora sbloccare le case a canone moderato e a recuperare spazi per i giovani.

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