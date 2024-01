Sanità e autonomia, le ricette del centrosinistra 

Giornata intensa sul fronte della campagna elettorale del centrosinistra. Alessandra Todde, ieri in Gallura, ha visitato La Maddalena e, ad Arzachena, ha attaccato la Giunta uscente sulla Sanità.

Todde ad Arzachena

«No ai viaggi della speranza per le cure», ha detto. «Il quadro sanitario è sempre più disastroso: la fuga dei medici dalla Sardegna, l’assenza di cure, la chiusura degli ospedali, il mancato servizio in orario notturno per assenza di personale, le spese folli dei cittadini costretti ad andare a curarsi fuori dall'Isola. Abbiamo come dovere quello di riorganizzare la sanità partendo da efficienti presidi territoriali che consentano, soprattutto a chi vive nei piccoli centri di poter essere presi subito in carico almeno per le cure di base».

Soru a Pozzomaggiore

Quindi Renato Soru: «La destra al governo vuole distruggere lo Statuto di autonomia del 1948, non possiamo consentirlo». Da Pozzomaggiore, l’ex governatore ha aggiunto: «La Sardegna avrebbe bisogno di maggiori ompetenze e invece il governo di destra porta avanti un progetto l’autonomia differenziata che è un attacco alla nostra specialità – ha proseguito Soru -. Abbiamo bisogno di guidare noi le politiche in tema di trasporti, di energia, di gestione dei beni culturali. Servono maggiori competenze per costruire con le nostre mani un futuro diverso per la Sardegna e invece a Roma ce le negano tutte». (lo. pi.)

