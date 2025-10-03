Sanità e ambiente in ginocchio: «Servono soluzioni» 

Sanità e ambiente: una delle analisi più impietose di quando anche il Sulcis Iglesiente ha iniziato a perdere queste battaglie, è emerso dal convegno organizzato ieri in aula consiliare dalla Banca Sos Alimentare di Carbonia, intitolato “Sulcis, popolazione e sanità, dati e possibili soluzioni”.

I problemi attuali hanno radici, come nel caso del sistema sanitario, nemmeno troppo lontane e profonde. Fra i relatori, un’indicazione certamente attendibile è giunta da Antonio Macciò, ora al Brotzu, sino a 12 anni fa al Sirai ginecologo e oncologo ed estensore di autorevoli pubblicazioni internazionali: «La situazione è drammaticamente cambiata in un disordine quasi totale, ed è stato un guaio non aver tenuto la condizione eccellente che si era venuta a creare al Sirai: le responsabilità rimandano per metà ai tecnici, per l’altra ai politici: occorreva gestire con buon senso dividendo le prestazioni fra Carbonia e Iglesias».

Gli aspetti sanitari, si pensi all’incidenza dei tumori benché non esista un registro specifico, rimandano all’ambiente e in questo caso i mali del Sulcis sono più datati: «Per quelli sanitari le colpe sono state fortemente politiche perché sono stati lasciati chiudere ospedali e servii, per quelle ambientali - ha rimarcato Claudia Zuncheddu, medico Isde-Medici per l’ambiente – rimandano alla presenza militare prima, e poi al petrolchimico che ha fatto da apripista ad altre attività». Secondo il medico ambientalista, «bisogna dare centralità alla salute nelle scelte di politica economica dato che un terzo del territorio sardo è interessato da fenomeni di inquinamento». Hanno auspicato quindi «una inversione di rotta» Luisella Spignesi, della Cisl Ust Sulcis Iglesiente, e Ignazio Usai, Cisl commissario Fp: «Rammarica che quando i medici diventano politici si dimentichino di essere stati medici».

Una proposta, giunta dall’ortopedico cagliaritano Celestino Porcella, è quella di alleggerire il carico dei pronto soccorso «avvalendosi di strutture convenzionate per gestire i codici bianchi». (a. s.)

