Sanità, due centri traslocano da via Madrid a corso Asia 

Ad Assemini si sono concluse due conferenze di servizi con parere favorevole da parte del Comune. L’amministrazione, a seguito del nulla osta regionale, ha concesso l’autorizzazione ai Centri socio-sanitario Paracelso e di medicina fisica e riabilitativa affinché le due strutture sanitarie vengano trasferite da via Madrid in corso Asia 2. Si tratta, in particolare, di un centro diurno per persone con disabilità gravi e di un centro ambulatoriale di riabilitazione globale, sempre diurno, per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Tutti gli altri servizi, già attivi al Centro riabilitativo Santa Lucia di via Madrid, resteranno operativi nella medesima sede. L’inaugurazione della struttura di corso Asia, invece, è prevista per settembre: «Stiamo predisponendo il nuovo polo medico – hanno fatto sapere dal polo sanitario – e stiamo lavorando per dare un servizio migliore ai pazienti diurni con nuovi locali più accoglienti e funzionali in uno spazio dedicato completamente a loro».

Il Centro riabilitativo e medico polispecialistico Santa Lucia, nato nel 1992 come centro di riabilitazione per disabili convenzionato con l’ente regionale Ats, accoglie anche i settori di medicina dello sport, studi medici specialistici e fisioterapia. (sa. sa.)

