«Sanità digitale e cure a domicilio per ridurre il carico sugli ospedali» 

Avvicinare le cure ai territori e alleggerire la pressione negli ospedali: è l’obiettivo della proposta di legge sulla sanità digitale presentata ieri a Cagliari dal gruppo dei Riformatori sardi in Consiglio regionale. L’iniziativa mira a trasformare l’approccio alla salute pubblica, ponendo il territorio e il domicilio del paziente al centro del sistema.

«La telemedicina, la teleassistenza e l’utilizzo di strumenti come l’intelligenza artificiale e il Metaverso sono il cuore di questa riforma», hanno spiegato il capogruppo Umberto Ticca e Aldo Salaris, consigliere e primo firmatario della proposta. «Geografia, densità abitativa e qualità delle infrastrutture di trasporto impongono soluzioni mirate».La proposta nasce dalla consapevolezza dei cambiamenti demografici dei prossimi anni, caratterizzati da un significativo invecchiamento della popolazione e da un aumento dell’incidenza della non autosufficienza. «Vogliamo porre il cittadino al centro del sistema sanitario, offrendo un’assistenza che non richiede lo spostamento verso gli ospedali, ma porta le cure direttamente nelle case delle persone», sottolineano ancora Ticca e Salaris.I pazienti saranno inseriti in percorsi di cura strutturati e mappati (Pdta), con un’attenzione particolare alle patologie croniche che richiedono una gestione domiciliare. «Siamo già in ritardo, dobbiamo alleggerire il peso dai principali hub sanitari dell’Isola».

