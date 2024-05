Sanità di frontiera, ultimo Sos 

La sanità nel cuore dell’Isola è in continuo affanno e i cittadini, esasperati, si mobilitano ricercando risposte alle continue problematiche. Ieri mattina non si è fatto attendere il presidio dinanzi alla sede Areus in via Oggiano a Nuoro, organizzato dal Comitato Sos Barbagia Mandrolisai insieme alla rete dei Comitati sardi per la sanità. Nella postazione 118 di Sorgono, dopo le dimissioni degli ultimi due medici rimasti in forze,il servizio è passato da Mike 11 a India 11, con soli infermiere e autista a bordo delle ambulanze e la parziale copertura dei turni, con medici provenienti da altre postazioni dell’isola.

Rabbia

«Quando dalle nostre parti un paziente si sente male, cerca la guardia medica e non la trova - ha spiegato Gianfranca Salvai del comitato Sos Sanità Barbagia Mandrolisai -e allora si rivolge al Pronto soccorso di Sorgono che spesso non è in grado di attivarsi con i codici rossi. Così interviene il 118 che nell'80% dei casi non ha il medico a bordo, ma spesso non c'è nemmeno l'infermiere e si viene soccorsi da un volontario. Siamo in balìa degli eventi e dobbiamo sperare di salvarci». Così Bachis Cadau di Sos: «Su 60 turni appena 12 hanno il medico a bordo, con l'80% di servizi svolto da infermieri e da volontari. Per sostenere la sanità territoriale, uno degli strumenti possibili è il collegato alla Finanziaria della scorsa giunta, con finanziamenti per le zone svantaggiate».

Emergenza diffusa

Sullo stesso fronte Antonello Delogu della rete dei Comitati sardi per la sanità: «L'80% delle postazioni Areus è coperto da enti del terzo settore cioè da associazioni e cooperative. Ciò significa che solo il 20% sono postazioni avanzate con ambulanze ed elisoccorso del 118». E snocciolando dei dati impietosi, Delogu ha poi aggiunto: «Per coprire i costi dell'80% degli enti del terzo settore con volontari che spesso hanno tre giorni di corso di formazione, spendiamo 23,5 milioni di euro, mentre per la copertura del 20% delle basi avanzate Areus spendiamo 45 milioni. C'è un problema di inadeguatezza ma anche di sfruttamento per le associazioni che pagano i loro operatori circa 2,5 euro l'ora».

L’incontro

Una delegazione è stata ricevuta dalla direttrice dell'Areus Simonetta Bettelini che ha ribadito: «Non vi è alcuna intenzione di scippare a Sorgono l'ambulanza medicalizzata, Areus ha sempre confermato la volontà di mantenere la postazione avanzata territoriale», con un potenziamento del 118 «che vede Sorgono come postazione di soccorso medicalizzata H24 nel piano di riorganizzazione della rete di soccorso sanitario pre-ospedaliero». Presenti al sit in anche le sigle la Voce dei Nuoresi, Svs Servizi Viaggi e solidarietà, Progetto per Nuoro, rappresentati delle cooperative territoriali del 118, la segretaria provinciale della Cgil Domenica Muravera, il presidente della Comunità montana Gennargentu Mandrolisai, Alessandro Corona.