Sanità: Conoci incontra i primari 

Carenza cronica di personale sanitario e reparti in continua emergenza per la difficoltà di reperire specialisti: sono le problematiche affrontate dal sindaco Mario Conoci in un incontro a Porta Terra con i direttori e i primari dell’Ospedale Civile di Alghero. «La tenuta del sistema sanitario nel suo complesso – ha commentato il primo cittadino - passa soprattutto da chi opera tutti i giorni nella sanità, da chi ha il rapporto diretto con i cittadini e gli utenti, da chi ha dimostrato di saper affrontare criticità, anche importanti, e di saperle superare con determinazione».

Ecco perché Conoci ha voluto ascoltare luci e ombre del presidio direttamente da chi lavora nelle varie divisioni della struttura sanitaria «nella convinzione che si tratti di un patrimonio di esperienza e competenza che non ci si può permettere di disperdere». C’erano anche il direttore sanitario dell'Asl di Sassari, Vito La Spina, e il direttore del presidio ospedaliero algherese Gioacchino Greco. «Nei prossimi giorni mi farò portatore di proposte e possibili soluzioni – ha aggiunto il sindaco - che sarà mia cura portare all’attenzione dell’assessore Carlo Doria, della Asl e dell’Aou certo che solo una stretta collaborazione, e una reciproca comprensione dei problemi possa portare ad tenere alti i livelli di assistenza sia al centro che nel territorio. Hub di secondo livello e ospedale di primo livello sono complementari per garantire a tutti i cittadini le risposte necessarie e su questa direttrice operiamo ed opereremo, sono convinto, insieme».

