Sanità, ci pensano i volontari  

Dove non arriva la sanità pubblica arriva Mano Tesa Ogliastra. A coprire i buchi e garantire prevenzione. Una manna dal cielo. Anche questo mese l’associazione di volontariato nata nel 2004 ha fatto la sua parte. In silenzio. Oltre sessanta gli screening gratuiti effettuati al Poliambulatorio di Tortolì solo sabato scorso nell'ambito dell'iniziativa per “Un futuro in salute”. Un gruppo di medici volontari ha effettuato diverse visite gratuite: ecografie al seno, esami ginecologici e alla tiroide.

Controlli

Da anni ogni ultimo sabato del mese l'associazione Mano Tesa Ogliastra organizza screening gratuiti. Con tantissime richieste. Ma non solo: durante l'anno organizza vere e proprie giornate dedicate alla prevenzione con una serie di controlli mirati: cardiologia, urologia, diabetologia.

L'ultima il mese scorso a Tertenia. Anche in questa occasione l'associazione guidata da Natalino Meloni (che ha guidato l’unità di crisi contro il Covid), ha fatto il pieno di prenotazioni. Sabato a disposizione dei pazienti c'erano i medici Iole Usai, Augusto Tuligi, Maria Grazia Pilia. «Non abbiamo neanche bisogno di fare pubblicità - dice Natalino Meloni, medico in pensione sempre in prima linea - riempiamo le agende dai primi giorni. Oltre gli screening mensili organizziamo le giornate di prevenzione con una serie di visite specialistiche». Sabato al poliambulatorio di Tortolì sono arrivati pazienti da ogni paese d'Ogliastra. C’era chi aveva prenotato un ecografia fissata dal Cup al 2026. Tutte esperienze simili.

La decana

Iole Usai, medico ginecologico, per 32 anni ha lavorato in reparto all'ospedale di Lanusei, ha fatto nascere diverse generazioni di ogliastrini. Ricorda quando sotto la guida del primario Beniamino Rota i parti erano oltre 365 all'anno. Se fosse per lei avrebbe continuato a lavorare per altri dieci anni. E infatti continua a mettersi a disposizione della comunità. «Sono felicissima di come è andata anche questo screening - dice - ho visitato circa 18 pazienti, ci ringraziamo e ci baciano per il nostro lavoro. Ma è la stessa Usai a ringraziare l'associazione: «Speriamo di poter continuare, sono a disposizione per altri 150 anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA