Sanità, caos nomine «I ricorsi dei manager saranno un guaio» 

Per la Sanità sarda è tutt’altro che una vittoria. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare dell’ex dg della Asl di Sassari Flavio Sensi, come gli altri manager sardi sostituito da commissari. Ha inoltre disposto che il Tar si pronunci sul merito del ricorso presentato contro la revoca del suo mandato e sui profili di incostituzionalità della riforma sanitaria. L’udienza (pubblica) al Tar si terrà il 29 ottobre e chissà che cosa ne verrà fuori. Il 3 dicembre toccherà invece alla Consulta esprimersi in merito ai profili di incostituzionalità della legge regionale 8 del 2025 sulle disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo e istituzionale del sistema sanitario sardo. Intanto in Consiglio regionale il dibattito si è già acceso. E, alla preoccupazione del centrodestra, fa da contraltare la sicurezza del Campo largo, tuttavia meno loquace del solito.

Tranquillità

«Il Consiglio di Stato dice che sul ricorso di Sensi deve esprimersi nel merito il Tar e non il Giudice del Lavoro», spiega Giuseppe Frau, vicepresidente del Consiglio regionale, del gruppo Uniti per Todde. «Attendiamo sereni e fiduciosi la legge sulla Sanità e i commissariamenti sono legittimi e segnano una svolta dopo la disastrosa gestione precedente che ha lasciato i pazienti senza assistenza e gli operatori demotivati. Chi tenta di bloccare il nostro progetto si metta l'animo in pace, abbiamo a cuore la Sardegna e andremo avanti nella strada del cambiamento». Poi i Progressisti. Anche loro aspettano le decisioni degli organi giurisdizionali competenti, a partire dai tribunali amministrativi e, soprattutto, dalla Consulta. «Per il resto, i problemi della Sanità sono così numerosi e urgenti da non ammettere distrazioni», osserva Francesco Agus. «Le priorità restano quelle già note a tutti, dalle liste d’attesa alla crisi dei pronto soccorso, fino alla presa in carico dei pazienti».

L’opposizione

Il centrodestra, invece, non aspetta. Per Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia, «è un atto dovuto da parte del Consiglio di Stato: adesso vediamo che cosa succede. Sarebbe curioso che, al pari dell’ex dg Sensi, facessero la stessa istanza anche gli altri direttori generali, nel caso ci sia la possibilità di farla prevalere, e dimostrare che quel che questa Giunta ha fatto finora è del tutto invalidante». Una decisione «che sarà un apripista anche per gli altri direttori generali destituiti e sostituiti coi commissari» secondo Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. «Pur di occupare in fretta le poltrone della sanità sarda, hanno giocato d'azzardo, forzando tempi e regole, ma ora il rischio è quello di dover reintegrare i direttori generali cacciati e di dover pagare i danni». Alessandro Sorgia (Lega), attacca: «Ancora una volta ci troviamo di fronte a una Giunta di dilettanti allo sbaraglio con la presidente Todde che continua senza sosta a ignorare la legge e con un Campo largo sempre più a pezzi», dice l’esponente del Carroccio sardo. «Sempre per la frenesia di poter occupare il maggior numero di poltrone, Todde ha permesso perfino che si arrivasse al quarto mese di esercizio provvisorio pur di nominare dei commissari, con decisioni autonome, senza consultarsi con il principale alleato del Campo largo come il Pd ed il resto della coalizione. E da qui i mal di pancia dei giorni scorsi. Lo avevamo ribadito a più riprese in Aula che si trattava di uno spoil system illegittimo in contrasto con i principi in materia di tutela della salute. Ora il rischio è che vengano richiesti ingenti risarcimenti che graveranno ancora una volta sulle tasche dei cittadini». Per i Riformatori, «il Consiglio di Stato conferma ciò che denunciamo da mesi», fa sapere il capogruppo Umberto Ticca: «le nomine sono un pasticcio, fondato su una legge di dubbia costituzionalità e nessuna utilità. Un caos che rivela una verità semplice: non hanno idea di come far funzionare il sistema sanitario. La Giunta venga subito a riferire in Aula».

RIPRODUZIONE RISERVATA