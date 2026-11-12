Hanno fatto un repentino cambio di programma. Al consueto giovedì, con presidio davanti all’ospedale San Camillo di Sorgono, hanno preferito un sit-in nuorese, a ridosso della sede Asl di via Demurtas. Il Mandrolisai, ieri mattina, è sceso in piazza. «Perché siamo stanchi di aspettare le risposte di questa gente che non si muove», tuona Maria Soru, del comitato Sos Sanità Barbagia Mandrolisai. «Non vediamo la luce in fondo al tunnel: siamo sempre senza un pediatra, da tre anni», rincara Gian Franca Salvai. Intanto, dopo l’incontro in Prefettura di mercoledì, l’azienda sanitaria replica alle accuse del sindacato Nursing Up: «Nel corso del 2026 l’Asl 3 ha proceduto all’assunzione di 63 infermieri e 55 Oss».

Protesta

Un territorio ferito, da anni a caccia di risposte. Cittadini e pazienti del Mandrolisai non hanno alcuna intenzione di arrendersi. «Il sentore è che le proposte messe in campo per l’emergenza, come gli Ascot, le prestazioni aggiuntive e i medici in convenzione con i Pronto soccorso, stiano aggravando la situazione, più che apportare delle soluzioni», prosegue Salvai. Ecco perché Bachis Cadau, ristoratore belviese, non si stanca di elencare tutte le criticità. Quelle carenze oramai annose, insostenibili, di casa nelle corsie del San Camillo. «Da anni siamo senza il pediatra. Il personale ospedaliero, nel reparto di Medicina, è sottodimensionato. Per quanto riguarda la Chirurgia, poi, sembra che non ci tengano tanto. Insomma, la percezione è che ci sia una mancanza di dialogo con la direzione generale della Asl. Ecco perché la prossima settimana, a Sorgono, abbiamo già in calendario la 27esima “marcia per la sanità”». Battistina Foddai, medico in pensione, aggiunge: «Ci sono reparti a rischio, oltre quelli che erano stati già chiusi». Dal comitato rincarano: «L’accelerazione data alla apertura delle “case di comunità”, e agli “ospedali di comunità”, necessaria per spendere per tempo i molti soldi del Pnrr, se vista con gli occhi degli utenti appare più un trasloco mal riuscito che una svolta per i nostri territori: barriere architettoniche, carenza di parcheggi, spazi angusti, aggiungono disagi ai malati che si devono spostare per le cure. Gli specialistici quelli erano e quelli sono rimasti, hanno solo cambiato indirizzo».