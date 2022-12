Sanità, bocciato il piano della Asl  

«Non conforme alle prescrizioni». La Regione non approva l’atto aziendale della Asl Sulcis, la quale avrà ora 30 giorni di tempo per recepire le osservazioni ricevute e apportare le modifiche richieste. Modifiche che hanno riguardato però non solo l’azienda sanitaria del Sulcis Iglesiente. «Ma anche altre di quelle al momento visionate. - spiega l’assessore alla Sanità Carlo Doria - Alcune aziende hanno seguito le linee guida, altre no. Ad esempio, non possono ritenersi conformi i duplicati delle strutture complesse».

I due presidi

«La Asl Sulcis – continua Doria - ha due presidi a distanza di 22 chilometri l’uno dall’altro e occorre fare in modo che ognuno abbia una propria “mission” e per ritenere un atto aziendale conforme, occorre ottimizzare al meglio le risorse e i percorsi, in modo da garantire la qualità e la sicurezza. Non si può pensare che gli atti aziendali di “oggi”, che rappresentano la carta di circolazione della sanità di “domani”, possano essere fatti con degli schemi di 40 anni fa. Si tratta di un discorso che vale per tutte le aziende sanitarie. Il cardine della riforma degli atti stessi, deve essere la qualità e la sicurezza». Intanto la stessa Asl Sulcis apprende i risultati della verifica di conformità da parte della Giunta regionale: «Ma non si conoscono ancora i contenuti - dichiara la direttrice generale Giuliana Campus - pertanto non siamo a conoscenza delle indicazioni o prescrizioni delle richieste di modifica. Aspettiamo di prendere visione della delibera per procedere in tal senso».

Sindaci contrari

Lo bozza dell’atto aveva riscontrato il parere contrario della quasi totalità dei primi cittadini del Sulcis Iglesiente. Un parere, soltanto consultivo quello dei sindaci, ma che aveva per la prima cittadina di San Giovanni Suergiu Elvira Usai «dato voce al territorio, contrario ad un programma incongruo. L’aver rimandato indietro l’atto è in un certo modo, l’avere ascoltato la voce di 22 sindaci su 23, che hanno espresso le reali esigenze sanitarie del Sulcis Iglesiente. Esigenze non presenti nel documento presentatoci».