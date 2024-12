«Sanità, Bartolazzi non è in discussione» 

Sulla sanità la Giunta vuole riprendere il pallino in mano. E ieri al vertice di maggioranza ci ha provato. Non una proposta scritta, almeno per il momento, ma alcune idee sul riordino del sistema della salute che la presidente Alessandra Todde e l’assessore Armando Bartolazzi hanno condiviso con tutti i consiglieri del Campo largo. La governatrice ha parlato della necessità di «agire in modo funzionale: abbiamo fatto delle proposte, sono state accolte molto bene e con questi cardini ci muoveremo». Nessuna anticipazione sul contenuto «perché non sarebbe corretto, devono essere valutate serenamente dalla commissione Sanità e dall’assessore». Secondo quanto emerge, queste idee hanno a che vedere con una maggiore efficienza della sanità territoriale, ma anche con la costituzione di dipartimenti in seno alle Aziende sanitarie.

«Via i vecchi dg»

Di certo, sono mirate al commissariamento degli attuali direttori generali delle aziende sanitarie. Un obiettivo imprescindibile per la presidente: «Credo che», ha spiegato dopo due ore e mezzo di vertice, «i numeri parlino da soli. C’è un tema dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e di sofferenza delle persone. In qualsiasi territorio io sia andata, le persone hanno chiesto un cambio di passo». Ma, ha aggiunto, «un cambio di passo è estremamente difficile nella misura in cui le Asl non rispondono correttamente. E sinora non l’hanno fatto».

Tempi

Todde ha detto che l’obiettivo è quello di risolvere il problema della sanità «il più velocemente possibile». Si riparte dal disegno di legge già approvato dalla Giunta ma criticato da tutte le forze del centrosinistra. Un ddl che «voleva essere uno spunto, uno scheletro di riorganizzazione. Poi però l’assessorato ha continuato a lavorare, così come la commissione consiliare. Oggi ci siamo confrontati rispetto al lavoro fatto in questi mesi, con l'obiettivo di trovare una sintesi: non ho dubbi che verrà raggiunta in tempi brevi». Tempi brevi può voler dire tante cose. Di certo non prima della manovra che la Giunta dovrebbe varare entro l’anno ma che in Consiglio non arriverà prima di gennaio. E d’altra parte, ancora non esiste un testo di sintesi sulla sanità che comprenda, oltre alle nuove proposte della Giunta, anche quelle scritte dal Pd, il maggiore partito della coalizione. Tra le altre cose, la bozza Dem prevede il ridimensionamento dell’Ares (Agenzia regionale della salute), ma anche la costituzione di due Asl Uniche e di due Aree territoriali. Ma un testo di sintesi – l’ha detto nei giorni scorsi il presidente dell’Assemblea Piero Comandini – sarà pronto entro i primi sei mesi del 2025.

La difesa

Oltre due ore di confronto per ribadire, alla vigilia della discussione della mozione di sfiducia con l’assessore alla Sanità presentata dal centrodestra, che Armando Bartolazzi «non si tocca». L'appuntamento di oggi «sarà un modo per rafforzare il nostro assessore», ha sottolineato la presidente. Non si tratta semplicemente di respingere una mozione, ma di difendere un lavoro importante rispetto alle macerie che abbiamo trovato. I numeri di Agenas rappresentano lo stato di sofferenza dei sardi, e in questi mesi ci siamo mossi con misure importanti. Difendere l'operato dell'assessore è importante: dobbiamo rivendicare il nostro lavoro, non vergognarci». Il fronte è compatto, sostiene: «Non c’è nessuna delle forze di maggioranza che pensi che la sanità non sia prioritaria. Oggi (ieri ndr.) è stata l’occasione per ribadire che siamo coesi».

