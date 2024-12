La riorganizzazione della sanità sarda al centro del vertice di maggioranza oggi in Consiglio regionale. Si cerca una sintesi su un testo di legge da portare in Aula. Due le proposte in campo: del Pd e della Giunta. Partito democratico alle prese anche con il cambio al vertice: il segretario regionale e presidente dell’Assemblea sarda, Piero Comandini, è pronto a lasciare: «Credo nella distinzione dei ruoli».

