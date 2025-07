Sanità, avanti con prudenza 

Le criticità del sistema sanitario gallurese messe sul tavolo nella prima Conferenza socio sanitaria, un mese fa, dalla nomina del Commissario straordinario della Asl Gallura, Ottaviano Contu, permangono ma la promessa di collaborare con i sindaci per provare a fornire assistenza medica adeguata a residenti (e turisti) del territorio sembrerebbe essere stata mantenuta. Ieri, l'incontro tra i vertici dell'azienda sanitaria e i rappresentanti locali, a cui ha partecipato anche il direttore sanitario, Pietro Masia, si è chiuso con l'approvazione all'unanimità dei due punti all'ordine del giorno e col riconoscimento, da parte dei sindaci, dei primi passi mossi verso la risoluzione (almeno) delle emergenze.

Ottimismo

Ottimista il neo commissario che con la nomina, da qualche settimana, dei direttori dei Pronto soccorso degli ospedali di Tempio e di La Maddalena spera «di superare in maniera soddisfacente la fase estiva che per la Gallura è la più critica dell'anno», Contu ha aggiornato i sindaci sulla buona situazione dell'organico dei medici nei tre presidi mentre ha confessato una carenza di infermieri che si augura di risolvere a breve. «Sulle problematiche più stringenti è stato compiuto qualche passo in avanti: nei Pronto soccorso degli ospedali di Tempio e di La Maddalena sono stati nominati i responsabili ed è stato assunto qualche medico», ha detto il presidente della conferenza, Gianni Addis. Parere positivo alla variazione al bilancio di previsione per il prossimo triennio anche se i primi cittadini galluresi non mancano di rimarcare la disparità di trattamento nell’assegnazione delle risorse da parte dell'assessorato regionale alla Sanità. «Quelle destinate alla Gallura sono sempre inferiori rispetto a quelle trasferite alle altre Asl, senza tenere conto delle reali esigenze di un territorio che arriva a contare fino a un milione di presenze», ha affermato il vicepresidente della conferenza, Francesco Lai. Voto favorevole, anche, per l’istituzione di una Struttura semplice dipartimentale di Radiologia senologia e screening mammario con l'obiettivo di potenziare il servizio che rientra tra i livelli essenziali di assistenza. Fuori dall'ordine dei lavori, i sindaci dei Comuni costieri hanno portato all'attenzione della direzione Asl la preoccupazione per l'attivazione a singhiozzo delle guardie mediche turistiche.

