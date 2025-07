Sanità, avanti a piccoli passi 

È stato annunciato con entusiasmo il ritorno all’operatività completa del reparto di Ortopedia dell’ospedale San Francesco, che da pochi giorni è tornato ad accogliere pazienti sette giorni su sette. Quella che dev’essere la normalità, l’assistenza medica, sembra un trionfo. Ma dietro l’annuncio ufficiale della Asl si cela una realtà ben più complessa e critica. A denunciarla è il sindacato degli infermieri Nursind, guidato da Mauro Pintore, che parla apertamente di «turni massacranti» e di «riapertura fatta sulla pelle degli operatori».

Secondo Nursind, la riapertura è stata garantita forzando i ritmi di lavoro degli infermieri, in alcuni casi costretti a coprire turni senza le 12 ore di riposo previste tra un notturno e il successivo turno diurno. «È un meccanismo insostenibile - denuncia Pintore - La Asl è già stata sanzionata in passato dall’Ispettorato del lavoro e, se non cambia nulla, presenteremo una nuova segnalazione».

Sovraffollamento

Il sindacato denuncia inoltre il sovraffollamento delle stanze nel reparto accorpato di Medicina e Malattie infettive, dove dentro stanze da tre letti si trovano fino a cinque pazienti. Una scelta che, secondo i rappresentanti del personale, è stata fatta per evitare i ricoveri nei corridoi. «Il problema – spiegano – è che in questo modo si creano nuove criticità, con personale ridotto che non riesce a garantire un’assistenza tempestiva».

Gravi problematiche sono state segnalate all’inizio del mese anche in Pediatria, Terapia intensiva neonatale e Nido. «La situazione però sta lentamente migliorando, anche se in media ci sono solo due infermieri per turno, e in alcuni casi un solo infermiere per tutto il reparto – afferma il Nursind – Impossibile sorvegliare adeguatamente i neonati e i piccoli ricoverati». Anche la Cisl interviene con cautela, per voce di Macro Cucca: «Non parlerei di vittoria, ma di un piccolo passo avanti. Il ripristino dell’Ortopedia è importante, ma resta la cronicità dei turni insostenibili. Serve un accorpamento più razionale dei reparti per garantire condizioni di lavoro dignitose». Piccolo spiraglio positivo dal reparto di Neurochirurgia, che ha ripreso i ricoveri.

Oncologia, liste lunghe

Disagio anche per le famiglie dei pazienti oncologici. Marilena Pintore dell’associazione “Vivere a colori” sottolinea: «Riceviamo continue telefonate da persone esasperate per i lunghissimi tempi d’attesa. Mancano gli oncologi e siamo in attesa di risposte. Conosciamo la disponibilità di Bartolazzi, servono risposte, il cancro non aspetta».

Il silenzio dell’Asl

Interpellato per chiarire la situazione generale dei reparti e la gestione delle criticità, il commissario straordinario dell’Asl, Angelo Zuccarelli, è rimasto irraggiungibile per tutta la giornata, sia telefonicamente che tramite l’ufficio stampa. A fine mattinata è arrivata una nota ufficiale, ma non sul merito e sullo stato dell’arte del servizio sanitario per i nuoresi: Zuccarelli ha scelto di ribadire la legittimità della sua nomina e la validità degli atti finora adottati, sottolineando che «il commissario è assolutamente nel pieno del suo mandato e ogni atto è perfettamente legale».

