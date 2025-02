Sanità, attesa per l’incontro tra i sindaci e l’assessore Bertolazzi 

L'assessore regionale alla sanità, Armando Bertolazzi, incontra la Conferenza socio sanitaria della Asl di Sanluri. Una visita attesa quella in programma martedì, alle 15.30, nei locali della sede di via Ungaretti, organizzata dai presidenti dei distretti sanitari di Guspini e di Sanluri, rispettivamente il sindaco di Villacidro, Federico Sollai, e di Lunamatrona, Italo Carruciu. Saranno presenti i sindaci dei 28 Comuni del Medio Campidano, i sindacati e il direttore della Asl, Giorgio Carboni. Si spera in un un confronto produttivo e un dialogo aperto su tutti i temi, anche quelli più critici, della sanità del territorio, nell’ottica della massima collaborazione verso l’obiettivo comune: migliorare la qualità dell’assistenza dei cittadini del Medio Campidano. Verranno affrontate le tematiche da mesi al centro dell’attenzione dei primi cittadini, sintetizzate nell'elenco trasmesso alla Regione, alla Asl, al Prefettura. Fra queste la riorganizzazione e l'incremento delle indennità per le guardie mediche; più ambulanze del 118; l’accesso gratuito ai presidi di altre Asl; migliorare le strutture Asap/Ascot con spazi adeguati per i pazienti in attesa; incentivi per la formazione dei medici di base; coinvolgimento di medici in pensione. (s. r.)

